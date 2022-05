Un juez descalificó la "violencia de género" y la consideró "falaz"

► TE PUEDE INTERESAR: Sofía Toro Pollicino, la mendocina detrás de "Iosi, el espía arrepentido" y del documental de Cabezas

Para Javier Anzoátegui la palabra género "ha sufrido un trastocamiento impulsado por esta ideología falaz". Además argumentó que "si el autor no hubiese sido un varón y la víctima una mujer, seguramente no estaríamos hablando del tema" Por otro lado, añadió "¿Qué habría ocurrido si (el condenado) hubiese dicho en el juicio que se autopercibía mujer? O, del otro lado, ¿Se ha probado acaso que las víctimas verdaderamente se autopercibían mujeres? ¿No podría aquí instalarse un escenario de duda?".

Tras ese anunció consideró que en esa sentencia no era necesario dictar esa normativa inconstitucional que resulta aplicable a la mayoría de los casos en que un hombre lesiona o asesina a una mujer. El juez, además añadió que estas normas "han sido establecidas convencional y legalmente de un modo tan defectuoso, que ni siquiera es preciso apelar al recurso de la inconstitucionalidad para no aplicarlas".

► TE PUEDE INTERESAR: Alejandro Bermejo rescató sus coincidencias con De Marchi "para que Mendoza crezca y se desarrolle"

El letrado, a su vez manifestó que "estas leyes, todas ellas fruto de una concepción ideológica manifiestamente errónea, son inconstitucionales. La razón por la cual todavía no lo he declarado así formalmente, es que no necesito hacerlo".

Por otro lado, Anzoátegui explicó al descartar la agravante por femicidio "en ninguna etapa del proceso se le ha explicado qué significa esto de la ´violencia de género´ y, menos aún, qué quiere decir aquello de ´relaciones desiguales de poder en una sociedad patriarcal´ o ´prácticas socioculturales históricas basadas en la idea de la inferioridad de las mujeres".