Un joven que murió al estrellar su auto contra una cabina se peaje de despidió de su familia antes del impacto

También trascendió un audio que Martínez le envió a la mamá del pequeño, con quien estuvo en pareja ocho años, en el que le pide: “Cuidá a Lu (por Luka) y cuidá a tu hermana. Dale un re beso en el cachete de mi parte”.

Momentos después de esa emotiva despedida, las autoridades confirmaron que el joven que murió el martes en la Panamericana en el brutal choque era Diego.

Magalí Guerrero, ex pareja de Diego y madre de su hijo Luka, de dos años, contó que los mensajes de WhatsApp que recibió reflejaban el profundo amor del joven por su familia y su dolor ante las dificultades que atravesaba. “Me agradeció por haberle dado un hermoso hijo, que soy el amor de su vida y me pidió perdón por no haber sido la mejor pareja”, relató Magalí entre lágrimas.

Tragedia joven peaje.jpg Diego Martínez, el joven que murió al estrellar el auto contra una cabina de peaje en la autopista Panamericana

Los cercanos al joven sostienen que afrontaba un momento de suma depresión por la muerte de un amigo hace pocos meses y la falta de un trabajo estable. Ahora era conductor de una aplicación de viajes.

El violento choque contra la cabina de peaje

El estremecedor accidente ocurrió en el kilómetro 33.7 de la autopista Panamericana, a la altura de Pacheco, cuando Martinez estrelló su automóvil Wolkswagen Suran rojo a alta velocidad en la cabina de peaje.

Las autoridades confirmaron que el choque dejó una víctima, quien murió en el acto por el impacto contra la construcción de cemento y la cabina.

Tragedia joven auto.jpg Tras el violento impacto contra la cabina de peaje, el auto en que viajaba el joven quedó practicamente destruído

Diego conducía a más de 100 km/h y colisionó con el muro de contención de la cabina de peaje, destruyendo el vehículo por completo. Milagrosamente, no había ninguna persona en la cabina al momento del siniestro

En el caso interviene la fiscal Gloria Reguan, a cargo de la Fiscalía N° 4 de San Martín, que catalogó al expediente como "homicidio culposo".