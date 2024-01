Un influencer comparó los precios de la Argentina con España y te vas a sorprender

El litro de leche cotiza a 0.99 euros en España y 0.55 en la Argentina, mientras que la lata de medio litro de cerveza de una marca estándar está a 1.29 euros en el país ibérico y 0.95 en el nuestro.

En cuánto a la verdulería, el kilo de bananas cuesta más caro en nuestro país: 1,51 euros contra 1.11 en España.

En los siguientes productos casi que no hay diferencia: dentífrico (1.99 en España vs. 1.66 acá) y pan artesano (2.59 vs. 2.25).

Los productos que están más baratos en España

En los siguientes ítems España es más barata que la Argentina: un litro de aceite oliva virgen extra cuesta 9.75 euros contra los 11 que cuesta en nuestro país y los fideos tirabuzón están €0.84 vs. 0.88.

En uno de los pasajes del video el influencer destacó: “Una cosa antes de que me salten a la yugular: esto no es representativo de nada, no es la canasta básica, son productos random que elegí yo porque me pintó”.

Y para finalizar, agregó: “Llegamos a la conclusión de que Argentina está picantísima. El problema es que acá el salario mínimo es de 1.134 euros y entiendo que allá (por la Argentina) un millón trescientos mil o un millón y medio de pesos no cobra todo el mundo. O sea en Argentina está hablando precios europeos y sueldos poco europeos”.