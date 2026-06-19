Bomberos Voluntarios de Guaymallén y de Maipú realizaron en la noche de este viernes un operativo de rescate para dar con un hombre que cayó a un pozo de agua. El inicidente ocurrió cerca de las 22 en el Kilómetro 8, distrito de Guaymallén, al límite con Maipú.
Operativo
Un hombre cayó a un pozo de agua en Guaymallén y bomberos trabajaron en el rescate
El dato fue confirmado por los rescatistas que desde las 22 del viernes comenzaron maniobras en el kilómetro 8. Se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el accidente
La información fue confirmada por rescatistas que hasta pasada la medianoche realizaban tareas en el lugar para auxiliar a la víctima.
En un primer momento, trascendió que el hombre estaba sin vida, pero está versión no fue confirmada por las fuerzas de seguridad.
La oscuridad complejizó la intervención de los bomberos de distintos cuarteles que colaboraron con el caso.