Bomberos Voluntarios de Guaymallén y de Maipú realizan un operativo de rescate para dar con un hombre que cayó a un pozo de agua. El inicidente ocurrió este viernes en el Kilómetro 8, distrito de Guaymallén, al límite con Maipú.
Operativo
Un hombre cayó a un pozo de agua en Guaymallén y bomberos trabajan en su rescate
El dato fue confirmado por los rescatistas que están haciendo las maniobras en el kilómetro 8. Se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el accidente
La información fue confirmada por rescatistas que aún realizan las maniobras para socorrer a un individuo que quedó atrapado en la perforación.
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