Inicio Sociedad Guaymallén
Operativo

Un hombre cayó a un pozo de agua en Guaymallén y bomberos trabajan en su rescate

El dato fue confirmado por los rescatistas que están haciendo las maniobras en el kilómetro 8. Se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el accidente

Por UNO
Personal de Bomberos de Guaymallén trabaja en el rescate de una persona en el Kilómetro 8. (Imagen ilustrativa).

Personal de Bomberos de Guaymallén trabaja en el rescate de una persona en el Kilómetro 8. (Imagen ilustrativa).

Bomberos Voluntarios de Guaymallén y de Maipú realizan un operativo de rescate para dar con un hombre que cayó a un pozo de agua. El inicidente ocurrió este viernes en el Kilómetro 8, distrito de Guaymallén, al límite con Maipú.

La información fue confirmada por rescatistas que aún realizan las maniobras para socorrer a un individuo que quedó atrapado en la perforación.

Noticia en desarrollo.-

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar