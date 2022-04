Un fiel oyente de Radio Nihuil agasajó con un asado a todo el equipo de Hora Libre

"Todo empezó por la nominación al Martín Fierro en marzo. El cabezón -Javier Dellamaggiore- dijo que si lo ganaban iba a pagar un asado, a lo que Daniel Fiochetta respondió que no iba a ir porque el estar ternados ya era haber ganado. Le llamé a Daniel, porque lo escucho siempre, le dije que tenía razón y que yo invitaba al asado y festejábamos", contó Sergio a Diario UNO.

"Iba manejando. Me frené en un costado de la calle, le mandé el audio con la invitación y lo pasó al aire. Ahí nomás Agustina Fiadino empezó a los gritos. Desde ahí le insistí a Dani para que lo hiciéramos, y pasó el tiempo hasta que se pudo hacer", detalló el oyente.

sergio weidman juntada.jpg Soledad Segade, Agustina Fiadino, Negro Contreras, Matías Vázquez, Daniel Fiochetta y Javier Dellamaggiore.

Y agregó: "¿Por qué hacerlo? Porque me encanta disfrutar y conocer gente diferente, y una alternativa es esta forma, con un asadito y estar en la intimidad. Conocer mejor a la gente más allá de su trabajo. Me gusta mucho compartir y que compartan conmigo, tengo un grupo de amigos que comparten mucho conmigo y uno aprende a dar y recibir. Está buenísimo conocerlos".

Ya que Hora Libre no se llevó la estatuilla del Martín Fierro, Weidmann dijo que el premio sería un dulce de zarzamora casero, hecho con el fruto que tiene en el patio de su casa. Luego de un polémico sorteo realizado después del asado, el premio mayor lo ganó Soledad Segade.

Una buena impresión de Hora Libre

"Ahora que los conozco, está la casa abierta para hacer asado cuando quieran", sostuvo Sergio y parece que se quedó con una buena impresión de los integrantes de Hora Libre.

"Es muy bueno conocerlos, se abrieron mucho, fueron muy sinceros y qué bueno verlos porque solo con las voces no te los imaginás, como a Mati, si hay algo que admiro de la producción son esos tipos que consiguen todo, o del Negro Contreras que con toda la tecnología de hoy la capacidad que tiene para manejar todo", expresó.

"Tenerlos en la casa y sentirse un poco amigo es fantástico, además compartiendo, nombraban a sus parejas, además de escucharlos en el programa es conocerlos. El equipo es fantástico", afirmó.

Asador de todos los tiempos

"Mi casa siempre fue el lugar donde recibimos siempre las juntadas de los amigos de mis hijos y las nuestras. Jugué al rugby desde los 8 años hasta los 26 años en Maristas, a lo mejor eso nos dio la base de compartir, de estar, de disfrutar. En el medio entrené varias divisiones, y aun hoy nos seguimos con esos chicos que entrené y hacemos asados en el club", relató Sergio.

sergio weidman 2.jpg Sergio y Graciela junto a sus hijos Brenda, Gastón y Tomás. Y también con Jäger y Archubi.

"Mis hijos fueron al San Luis Gonzaga. Se juntaban las familias para compartir y yo empecé a hacer los grupos y a hacerme cargo de la parrilla. Así que tengo basta experiencia en asados", dijo entre risas el alemán Weidmann, quien está casado con Graciela Marziani hace 31 años.

Sus hijos son Brenda, quien hoy tiene 30 años; Gastón, de 28 años, y Tomás, de 24 años, quien todavía vive con ellos. Además, tienen dos compañeros fieles, y por supuesto, "asistentes" en la parrilla, Jäger, de 7 años, y Archubi, de 1 año.

Sergio tuvo una productora con la que trabajó durante años ligada a los medios de comunicación, amor heredado de su padre, quien trabajó en diferentes canales, diarios y radios de Mendoza y Tucumán, pero por diferentes crisis del país se fundió y para sacar a la familia adelante se fue dos años al exterior solo, mientras Graciela y sus hijos lo esperaban acá.

Ese tiempo le hizo confirmar lo importante que es para él y su familia compartir: "Cuando estás solo te das cuenta que los buenos momentos son importantes, lo poco que podés compartir es todo".

Cuando regresó, entró a trabajar a Cambio Santiago, donde estuvo durante 20 años hasta que la empresa cerró, como consecuencia de una nueva crisis económica en nuestro país.

Fiel oyente de Radio Nihuil

"Graciela se levanta a hacer el desayuno y prende Nihuil. Cuando iba para San Rafael por el trabajo iba escuchando a Pablo Pérez Delgado con el Informe Nihuil, y también lo escucho a Andrés Gabrielli -en Primeras Voces-, y cuando voy en el auto también a Ricardo Montacuto -en Te digo lo que pienso-. Escucho Ovación y de paso para saber de Daniel Fiochetta. Con Hora Libre yo salía del trabajo a las 15 y los iba escuchando, y desde ahí me quedó el hábito", aseguró.

sergio weidman 4.jpg

Y recordó: "Con Dani somos amigos porque nos tocó compartir la Facultad de Comunicación Social y de ahí quedamos muy amigos. Éramos 4 que nos juntábamos a estudiar, con Juan Molinari y Fabián Álvarez. Después cuando tuve la productora grabábamos audios y hacíamos otras cosas. Ahí lo conocí a Javier porque iba a la productora. El cariño con los medios lo tengo porque por mi padre porque me crié ahí".

Su padre era Arnoldo Weidmann, le decían Noldi o El Suizo. "Viene de los medios, laburó en todos lados. En Los Andes, en el Diario Mendoza en la gerencia general, estuvo en Canal 9, Canal 4 de Tucumán, creó el periódico en Tucumán, estuvo como gerente en Nihuil en la década del '90", relató.

"Me llevaba a laburar al Diario Mendoza cuando había algún paro por algo, y yo atendía el teléfono. Me acuerdo que era el conmutador con cables, y me hacía hacer un bono de sueldo. Yo tendría 8 o 10 años. En una época fue periodista deportivo y me llevaba a todo evento deportivo, por eso el amor por los medios", soltó Sergio.

sergio weidmann y su padre arnoldo.jpg Sergio y su padre Arnoldo.

La experiencia del equipo de Hora Libre

Javier Dellamaggiore expresó: "Hace unos días un oyente del programa abrió las puertas de su casa y...fuimos! Viernes de charla animada, buena comida y algunas 'cositas' para tomar. Fue una noche espectacular y espero se repita. Sergio nos conoce desde hace años por la radio y laburos relacionados a los medios. Repasamos muchas historias y la pasamos súper bien. Los daños generados por la ingesta de alcohol serán reparados por esa persona. Buena juntada con Sergio y compañeros de laburo....¡que se repita!".

"Como siempre, organizarnos fue difícil. Entre tantas cosas, trabajo, familia, amigos. Siempre es difícil coordinar una juntada. Pero con esta no dimos vueltas. Sergio nos invitó y organizamos para ese mismo viernes. La generosidad de este oyente no tiene nombre: la mesa puesta, el asado en la parrilla, la bebida al gusto de cada uno. Fue una noche hermosa. Quiero aprovechar para pedir perdón por haber roto una copa. Disculpas Grace!", señaló Agustina Fiadino.

En el caso de Daniel Fiochetta, dijo: "Me parece hermoso un acercamiento mayor con los oyentes, más allá del contacto diario a través del aire y del feedback que se produce con las líneas públicas. Este hecho de conocernos, de compartir y de abrirnos las puertas de su casa es un hecho hermoso y maravilloso para destacar".

El Negro Contreras, hombre de pocas palabras, resumió la velada con un "excelente todo. La invitación, la juntada y Sergio".

Para Matías Vázquez, el productor de Hora Libre, "fue una experiencia muy linda ir a la casa de un oyente que escucha todas las tardes la radio, que nos hizo sus devoluciones desde el lado de oyente, y conocer al que está al otro lado del parlante es importante, es enriquecedor. A mí no me había pasado nunca algo así de ir a comer a la casa de alguien que te invita, que no te conoce en un punto, y sí a la vez por lo que hacés. La conclusión que saqué es que fue una experiencia muy enriquecedora y a su vez que suma porque conocés al que está del otro lado del producto que uno hace todas las tardes".

Y para mí, Soledad Segade, quien escribió esta nota y también fui al asado, me quedé maravillada con la amabilidad de Sergio, además de ser un gran anfitrión, muy generoso y divertido. Ese tipo que uno siente que conoce de toda la vida. No es para nada común que alguien que no conocemos nos invite a su casa y podamos conocer a su familia en su intimidad. Fue una experiencia hermosa, muy divertida, con muchas risas y anécdotas. ¡Ojalá el dueño de casa quiera repetirla!

En nombre de todo el equipo: ¡Gracias Sergio!