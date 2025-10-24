Franco Minotto (34), un abogado mendocino cuya historia se hizo conocida hace casi 20 años cuando tuvo un accidente jugando al rugby que le provocó una lesión cervical y perdió la movilidad de su cuerpo. Ahora publicó un video en sus redes donde habla de la falta de inclusión y de las dificultades de accesibilidad que tienen las personas con discapacidad.
Un ex jugador de rugby con discapacidad expuso las dificultades que vivió al viajar por Aerolíneas Argentinas
Franco Minotto (34) debió ser asistido por varias personas para descender de un avión de Aerolíneas Argentinas debido a la falta de rampas y lo mostró en video
En este caso, mostró cómo debió ser asistido de una manera muy precaria para bajar de un avión de Aerolíneas Argentinas en el que viajó desde Buenos Aires a Mendoza, pero que no contaba con rampa ni con ningún dispositivo que facilitara una bajada para sillas de ruedas desde el avión.
Algo que en pleno siglo XXI ya no debería suceder, todavía ocurre y la situación que le tocó vivir a Minotto lo demostró.
El destrato que viven las personas con discapacidad
Un amigo de Minotto escribió una breve reseña acerca de lo vivido por el abogado y ex jugador de rugby: "Lo que te tocó vivir a Franquito representa lo que viven las personas con discapacidad en Aerolíneas Argentinas y otras aerolíneas, en este y otros tantos viajes en nuestro país, vergonzoso".
Así, lo que debería ser un simple viaje de cabotaje entre Buenos Aires y Mendoza, se convierte no solo en una dificultad, sino en un mal momento para la persona a la que le toca vivir este tipo de situaciones.
Un ejemplo de superación
Tras su accidente, Minotto no solo recuperó movilidad en los brazos y manos, sino que continuó estudiando, se recibió de abogado y con el tiempo, fundó con unos amigos una startup, denominada "LegalUp", la cual combina derecho e inteligencia artificial para ofrecer asistencia legal accesible.
El proyecto lo comparte con Matías Oller Gogol (37) y Gastón Rizzi (34), dos amigos con quienes encontró la forma de unir vocación, tecnología y compromiso social.
“Siempre me gustó estar en contacto con la gente laburante. Además, la tecnología me apasiona, así que este proyecto fue un match natural entre esas dos cosas”, explicó Minotto en una nota publicada por Diario UNO.
En su trayectoria profesional, Franco pasó por el Poder Judicial y se especializó en Derecho Penal e Internacional, aunque reconoce que su verdadera inquietud está en cómo adaptar la innovación al sistema judicial, un ámbito que -según dijo- “todavía necesita una dosis importante de modernización”.