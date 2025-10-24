Un ex jugador de rugby con discapacidad expuso las dificultades que vivió al viajar por Aerolíneas Argentinas

Embed - Video Franco Minotto

El destrato que viven las personas con discapacidad

Un amigo de Minotto escribió una breve reseña acerca de lo vivido por el abogado y ex jugador de rugby: "Lo que te tocó vivir a Franquito representa lo que viven las personas con discapacidad en Aerolíneas Argentinas y otras aerolíneas, en este y otros tantos viajes en nuestro país, vergonzoso".

Así, lo que debería ser un simple viaje de cabotaje entre Buenos Aires y Mendoza, se convierte no solo en una dificultad, sino en un mal momento para la persona a la que le toca vivir este tipo de situaciones.

Aerolìneas.jpg El ex jugador de rugby viajaba en un avión de Aerolíneas Argentinas, donde debió pasar un mal momento por falta de previsión.

Un ejemplo de superación

Tras su accidente, Minotto no solo recuperó movilidad en los brazos y manos, sino que continuó estudiando, se recibió de abogado y con el tiempo, fundó con unos amigos una startup, denominada "LegalUp", la cual combina derecho e inteligencia artificial para ofrecer asistencia legal accesible.

El proyecto lo comparte con Matías Oller Gogol (37) y Gastón Rizzi (34), dos amigos con quienes encontró la forma de unir vocación, tecnología y compromiso social.

“Siempre me gustó estar en contacto con la gente laburante. Además, la tecnología me apasiona, así que este proyecto fue un match natural entre esas dos cosas”, explicó Minotto en una nota publicada por Diario UNO.

En su trayectoria profesional, Franco pasó por el Poder Judicial y se especializó en Derecho Penal e Internacional, aunque reconoce que su verdadera inquietud está en cómo adaptar la innovación al sistema judicial, un ámbito que -según dijo- “todavía necesita una dosis importante de modernización”.