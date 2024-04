Un Espíritu Modesto: el descubrimiento de la soledad y la sensualidad en dos mujeres

En Un Espíritu Modesto, Santiago Loza toma la vida de otras tantas mujeres y las transforma en solo dos: Laura y Vilma, madre e hija. Dos personas acostumbradas a vivir y a aguantarse en una casona de pueblo, pero que llegado un momento se animan a hacer algo que siempre anhelaron: vender todo, comprar dos departamentos, irse a la ciudad y vivir solas, separadas una de la otra.

Así es como Laura va a conocer la vida de ser una mujer anónima y podrá sentirse libre en todo sentido. Vilma finalmente se setirá libre de tomar sus propias decisiones y no sentirse juzgada todo el tiempo. La novela de Santiago Loza no es un policial, no es un drama, ni una comedia, es una novela sobre la vida cotidiana en la que se hace imposible no sentirse identifcados con sus personajes.