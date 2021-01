El equipo presentó el proyecto Flut Mapper que brinda información, a través de una app, sobre inundaciones y las consecuencias que estas pueden traer sobre la población y la economía del lugar. Fueron los únicos que obtuvieron una mención especial y tienen la oportunidad de ampliar la idea del proyecto a capas de información global utilizando el entorno Euro Data Cube, dando acceso a datos de la NASA, ESA / Copernicus, JAXA, CSA y CNES. Tienen acceso a la Licencia de Data Cube Enterprise, valorada en 5.000 euros y proporcionada por la ESA, y recursos de procesamiento gratuitos.

"No lo podemos creer, todavía no caemos. Es algo impensado y no hemos tomado dimensión de lo que significa. Que una entidad como la NASA te reconozca es algo muy grande. Es difícil dimensionar todo esto, es muy importante por la trayectoria que tiene. Uno no toma dimensión de lo que se puede lograr a partir de ahora", reflexiona emocionada y feliz Julieta Porta en diálogo con Diario UNO.

"La comunicación oficial es que somo el equipo ganador del Euro Data. Además de los 5000 euros para avanzar con el proyecto, tenemos la invitación para ir al centro espacial de la NASA. En principio por la pandemia será virtual, lo mismo que la premiación que será los primeros días de marzo. Tenemos que mandar un video en inglés para que la NASA publique en las redes sociales", agrega la mendocina de 22 años.

Flut Mapper - NASA SpaceApps Mendoza 2020

Sobre cómo piensan avanzar y comenzar a trabajar todavía no hay certezas no solo por la inmediatez de lo sucedido sino porque hay que tener en cuenta varias alternativas. "Hay que ver la escalabilidad del proyecto, hay que ver si vamos a trabajar solo para el gobierno o si lo vamos a ampliar y a cuál escala lo queremos llevar. Siempre viene bien y más porque son 5 mil euros de las agencias espaciales. No es que viene de un inversionista, sino de un área que entiende del tema", cuenta Julieta.

"Estamos abiertos a escuchar ideas y a ver cómo trabajar colaborativamente. La idea sigue siendo la misma: salvar vidas y ahorrar costos en estos desastres naturales", agrega la joven estudiante de Ingeniería en Dirección de Empresas y de programación.

"Ojalá sirva para inspirar. Hace 9 años que Argentina no gana, la última vez fue en el 2012 en que quedaron en aplicaciones espaciales. Mendoza es la primera vez que gana algo así", cuenta orgullosa Julieta Porta en diálogo con Diario UNO.