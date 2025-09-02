Inicio Sociedad Río
Un enorme río fluye bajo el Amazonas: es el acuífero subterráneo más largo del mundo

El río Amazonas, uno de los más importantes del mundo, esconde bajo su superficie al río subterráneo Hamza y aún debatido por la ciencia sobre si puede considerarse un río en sentido tradicional

Un cauce subterráneo paralelo al Amazonas

Sin lugar a dudas, el río Amazonas es uno de los ríos más importantes del planeta. Este majestuoso cauce que atraviesa gran parte de América del Sur no solo es conocido por su tamaño y caudal, sino también por los misterios que esconde bajo su superficie. Entre ellos, se encuentra un río subterráneo que corre paralelo al Amazonas, conocido como Hamza.

El río Hamza salió a la luz en 2011 gracias a estudios geológicos que revelaron su enorme extensión. Sin embargo, la comunidad científica aún debate si puede considerarse un “río” en el sentido tradicional, ya que su forma de fluir es muy diferente a la de los ríos superficiales. Aun así, representa una de las maravillas ocultas de América del Sur.

descubrimiento, peces, amazonas.jpg
Debate científico sobre su clasificación

Este río subterráneo nace en la cordillera de los Andes y desemboca en el océano Atlántico. Lo sorprendente es que sigue un curso similar al del Amazonas, pero a aproximadamente 4.000 metros de profundidad. Según la fundación Aquae, el Hamza tiene una longitud estimada de 6.000 kilómetros, en comparación con los 6.800 kilómetros del Amazonas, el río más largo del mundo. Su nombre rinde homenaje al científico indio Valiya Mannathal Hamza, quien realizó importantes estudios sobre este fenómeno.

Al igual que el Amazonas, el río Hamza fluye de oeste a este, aunque su velocidad es extremadamente lenta. En realidad, se trata de un acuífero subterráneo que atraviesa rocas porosas en Brasil y Perú, moviéndose apenas unos centímetros al año. Debido a esto, algunos expertos cuestionan si debería clasificarse como un río convencional. Un estudio del Observatorio Nacional Brasileño confirmó que, aunque se mueve lentamente, constituye una masa de agua significativa bajo la superficie terrestre.

descubrimiento, amazonas, ciudad.jpg
Una maravilla oculta de Sudamérica

Un fenómeno geológico excepcional

El río Hamza forma parte de un sistema inusual de “ríos gemelos”, con un cauce superficial y otro subterráneo que fluyen a diferentes niveles de la corteza terrestre. Su descubrimiento no solo amplía nuestro conocimiento sobre la geología sudamericana, sino que también sugiere que podrían existir ríos similares bajo otros grandes ríos del mundo, aún por descubrir. Este hallazgo es un recordatorio de que la naturaleza siempre guarda secretos que desafían nuestra comprensión.

