El río Hamza salió a la luz en 2011 gracias a estudios geológicos que revelaron su enorme extensión. Sin embargo, la comunidad científica aún debate si puede considerarse un “río” en el sentido tradicional, ya que su forma de fluir es muy diferente a la de los ríos superficiales. Aun así, representa una de las maravillas ocultas de América del Sur.

Un enorme río fluye bajo el Amazonas: es el acuífero subterráneo más largo del mundo

Este río subterráneo nace en la cordillera de los Andes y desemboca en el océano Atlántico. Lo sorprendente es que sigue un curso similar al del Amazonas, pero a aproximadamente 4.000 metros de profundidad. Según la fundación Aquae, el Hamza tiene una longitud estimada de 6.000 kilómetros, en comparación con los 6.800 kilómetros del Amazonas, el río más largo del mundo. Su nombre rinde homenaje al científico indio Valiya Mannathal Hamza, quien realizó importantes estudios sobre este fenómeno.