Un descubrimiento que descolocó a la ciencia: el escorpión gigante que vivió hace 415 millones de años

descubrimiento 2 Parte de las piezas encontradas del gigante escorpión que vivió hace millones de años. Foto: gentileza

Praearcturus gigas: el escorpión gigante que desconcertó a los científicos

Durante años, algunos especialistas creyeron que los restos podían pertenecer a un crustáceo gigante debido a que los fósiles estaban incompletos y carecían de partes clave, como la cola. Sin embargo, el nuevo estudio identificó rasgos anatómicos exclusivos de los escorpiones.

“Confirmar que este animal es un escorpión cambia radicalmente nuestra comprensión de cómo y cuándo estas criaturas evolucionaron hasta alcanzar tamaños tan extraordinarios”, afirmó el Dr. Richard J. Howard, conservador de artrópodos fósiles del Museo de Historia Natural del Reino Unido y autor principal de la investigación.

El científico destacó además que Praearcturus gigas vivió al menos 50 millones de años antes de los ecosistemas dominados por árboles, un escenario muy diferente al que suele asociarse con los artrópodos gigantes.

descubrimiento 3 Parte de las piezas encontradas del gigante escorpión que vivió hace millones de años. Foto: gentileza

Por su parte, el paleontólogo Russell Garwood, de la Universidad de Manchester, señaló que la combinación de material procedente de distintas colecciones y herramientas de imagen de última generación permitió obtener una visión mucho más precisa de la especie.

Los investigadores creen que la escasa competencia con otros grandes depredadores pudo favorecer el extraordinario tamaño de este escorpión prehistórico, considerado ahora uno de los hallazgos más relevantes sobre la evolución temprana de los arácnidos.