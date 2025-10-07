Inicio Sociedad Descubrimiento
Un descubrimiento inesperado: por qué la Tierra está oscureciendo en el hemisferio norte

Un grupo de científicos de la NASA realizó este descubrimiento, y muchos se preguntan a qué se debe este fenómeno. Todos los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
El hemisferio norte está oscureciendo

El albedo hemisférico se refiere a un punto en una superficie o a un área específica, como un hemisferio terrestre, y se define como la relación de la luz o energía solar que esa superficie refleja hacia el espacio en relación con la energía total que recibe. Durante años, los científicos creían que este era equilibrado, pero un sorprendente descubrimiento confirma todo lo contrario.

El hallazgo, realizado por científicos de la NASA, fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences y se basó en 24 años de observaciones satelitales.

El albedo hemisf&eacute;rico est&aacute; completamente desequilibrado en la Tierra.

Un descubrimiento tan sorprendente como revelador

El balance del albedo hemisférico, que se ha mantenido durante años, está desapareciendo con el paso del tiempo. Las conclusiones de este descubrimiento revelan que la Tierra refleja cada vez menos luz y lo hace de manera desigual.

En concreto, el hemisferio norte es el que ha oscurecido con mayor rapidez que el sur en los últimos años, algo que por supuesto obliga a revisar a los modelos que anticipan el futuro del calentamiento global.

“La simetría hemisférica en el albedo terrestre está desapareciendo, principalmente por cambios en aerosoles, superficie y vapor de agua en el NH, sin que las nubes compensen este desequilibrio”, reza la conclusión central del descubrimiento.

El hemisferio norte ha reflejado menos luz solar que el sur en los últimos 20 años, mientras que el hemisferio sur registró un aumento neto de energía radiativa.

El cambio clim&aacute;tico ser&iacute;a la principal causa de este problema.&nbsp;

Generalmente, este tipo de desequilibrio se compensa a través de intercambios de energía entre los océanos y la atmósfera, que transportan calor de un hemisferio al otro. Sin embargo, en esta ocasión, estos mecanismos no fueron suficientes para equilibrar a la Tierra.

Las posibles causas de este fenómeno

Las causas de este descubrimiento son variadas, aunque lo cierto es que la principal tiene que ver con el cambio climático. Por ejemplo, la pérdida del hielo marino y nieve dejan expuestas áreas oscuras que absorben más calor. La absorción de radiación, a su vez, es reforzada por el aumento de vapor en la atmósfera.

La reducción de la contaminación industrial en Europa, Estados Unidos y China también hizo que disminuyeran las partículas en suspensión que incrementan el reflejo solar, más allá de que esta sea una noticia positiva para la Tierra. Con estas conclusiones, la NASA sostiene que el sistema climático del planeta puede modificarse y apartarse de lo esperable.

