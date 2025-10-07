Inicio Descubrimiento
El descubrimiento más esperado en México: descifran el lenguaje perdido de Teotihuacán

Un estudio llegó a un descubrimiento esperado: los glifos de la antigua metrópoli mesoamericana corresponden a una forma temprana de uto-azteca

Por Francisco Pérez Osán [email protected]
El gran misterio de la antigua metrópoli de Teotihuacán podría estar cerca de resolverse con un descubrimiento que apunta a su lenguaje. Después de más de 1.500 años de su caída, una nueva investigación sugiere que los enigmáticos textos y glifos de la ciudad pertenecen a una forma temprana de uto-azteca, la familia lingüística de idiomas como el náhuatl.

Los investigadores Magnus Pharao Hansen y Christophe Helmke, de la Universidad de Copenhague, son los autores de este trabajo. Su propuesta podría conectar la cultura teotihuacana con sociedades mesoamericanas posteriores y aclarar la identidad de sus habitantes en el antiguo México.

El enigma de la gran ciudad de Mesoamérica

Teotihuacán fue uno de los centros urbanos más poderosos de la América precolombina, fundada alrededor del año 100 a.C. Sus colosales pirámides del Sol y la Luna todavía hoy dominan el paisaje del altiplano central mexicano, un centro neurálgico para la arqueología mundial.

Durante décadas, los académicos debatieron si los signos y símbolos en muros, cerámicas y suelos formaban un sistema de escritura completo. La gran pregunta sobre esta ciudad siempre fue qué idioma hablaban sus habitantes y si realmente escribían.

piramides teotihuacán
Las pirámides son el gran atractivo de esta ciudad mexicana.

Se propusieron varias lenguas como posibles candidatas, desde el náhuatl antiguo hasta el totonaco o el otomangue. Sin embargo, ninguna hipótesis contaba con el respaldo suficiente para ser aceptada por completo, manteniendo vivo el interés en este descubrimiento pendiente.

Este nuevo estudio aplica un método similar al de un acertijo, donde ciertos glifos se usan por su valor sonoro y no solo por su representación pictórica. Este enfoque permitió a los expertos en arqueología proponer lecturas fonéticas para los símbolos.

Un nuevo lugar en la historia de México

Esta investigación fortalece la idea de que los habitantes de Teotihuacán eran hablantes tempranos de uto-azteca, posibles antepasados de los hablantes de náhuatl. Tal descubrimiento sugiere una continuidad cultural en lugar de una migración tardía como se pensaba.

Los hallazgos podrían cambiar los modelos sobre cuándo y dónde se desarrollaron las lenguas uto-aztecas en el centro de México. Los investigadores ya reconstruyeron rasgos fonológicos del protonáhuatl que coinciden con el período clásico de Teotihuacán.

teptohuacan
Quedan pocos descubrimientos que realizar en la antigua ciudad de Teotihuacán.

Teotihuacán ahora podría contarse entre las sociedades mesoamericanas con verdaderos sistemas de escritura, y no con un arte meramente simbólico. La arqueología de la región gana así una nueva perspectiva para estudiar cómo se desarrollaba y difundía la escritura.

Pese al avance, los autores advierten que sus hallazgos no son definitivos. El corpus de textos es todavía pequeño y se necesitan más ejemplos para confirmar los patrones de lectura en esta antigua ciudad.

