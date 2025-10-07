El descubrimiento más esperado en México: descifran el lenguaje perdido de Teotihuacán

Durante décadas, los académicos debatieron si los signos y símbolos en muros, cerámicas y suelos formaban un sistema de escritura completo. La gran pregunta sobre esta ciudad siempre fue qué idioma hablaban sus habitantes y si realmente escribían.

Se propusieron varias lenguas como posibles candidatas, desde el náhuatl antiguo hasta el totonaco o el otomangue. Sin embargo, ninguna hipótesis contaba con el respaldo suficiente para ser aceptada por completo, manteniendo vivo el interés en este descubrimiento pendiente.

Este nuevo estudio aplica un método similar al de un acertijo, donde ciertos glifos se usan por su valor sonoro y no solo por su representación pictórica. Este enfoque permitió a los expertos en arqueología proponer lecturas fonéticas para los símbolos.

Un nuevo lugar en la historia de México

Esta investigación fortalece la idea de que los habitantes de Teotihuacán eran hablantes tempranos de uto-azteca, posibles antepasados de los hablantes de náhuatl. Tal descubrimiento sugiere una continuidad cultural en lugar de una migración tardía como se pensaba.

Los hallazgos podrían cambiar los modelos sobre cuándo y dónde se desarrollaron las lenguas uto-aztecas en el centro de México. Los investigadores ya reconstruyeron rasgos fonológicos del protonáhuatl que coinciden con el período clásico de Teotihuacán.

Teotihuacán ahora podría contarse entre las sociedades mesoamericanas con verdaderos sistemas de escritura, y no con un arte meramente simbólico. La arqueología de la región gana así una nueva perspectiva para estudiar cómo se desarrollaba y difundía la escritura.

Pese al avance, los autores advierten que sus hallazgos no son definitivos. El corpus de textos es todavía pequeño y se necesitan más ejemplos para confirmar los patrones de lectura en esta antigua ciudad.