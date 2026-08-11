Desde que se confirmó la visita oficial del papa León XIV a la Argentina, son varias las organizaciones y congregaciones que están trabajando para que la estadía del Sumo Pontífice sea perfecta.
Un cura mendocino contó los desafíos de trabajar en la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina
El padre Matías Taricco forma parte de la Conferencia Episcopal Argentina y se encarga de la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina
Dentro de la gira sudamericana, la estadía del Pontífice en suelo argentino se extenderá durante gran parte del mes de noviembre. En concreto, primero pasará por Uruguay entre el 6 y 7 noviembre. Luego, llegará a nuestro país y estará del domingo 8 al 11 de noviembre. Finalmente viajará a Perú, y estará en aquel país entre el 12 y el 17 de noviembre.
Ahora la Conferencia Episcopal Argentina abrió un concurso nacional para elegir una canción original e inédita que acompañe la visita del papa León XIV. Las obras deberán ser de autoría humana, sin uso de inteligencia artificial, y podrán enviarse hasta el 10 de septiembre.
¿Cuáles son los requisitos para la canción oficial del papa León XIV?
El cura mendocino Matías Taricco, Subsecretario de la Conferencia Episcopal Argentina, le aseguró a radio Nihuil que el concurso es abierto para cualquier ciudadano argentino mayor de 18 años. Esta canción se convertirá en el himno oficial de la visita del papa León XIV.
"Es importante la creatividad musical, pero también hay que seguir una línea narrativa que ha fijado el comité organizador. Se trata de la encíclica del papa León XIV, 'Magnífica Humanitas' (MH16)", explicó Taricco.
"Queremos que el papa León se sienta bienvenido y recibido en esta tierra, pero que la canción también sirva para interiorizar su mensaje", continuó explicando.
¿Cómo es organizar la visita del Sumo Pontífice?
Además, Taricco le confirmó a Nihuil que trabajar en la organización de la visita del papa León XIV es un desafío enorme. "Nunca me había tocado organizar algo de esta envergadura. No es lo mismo organizar un recital en River, y otra cosa es pensar en un evento donde nos convoca la fe", dijo el cura mendocino.
"El desafío es que el Papa esté presente en todo el país, aunque materialmente, por una cuestión que somos humanos y estamos limitados, estará solo en algunas ciudades", continuó explicando Taricco.
En pocas palabras
- Visita papal: el papa León XIV visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre, con un itinerario que incluye Uruguay y Perú.
- Concurso de canción: la Conferencia Episcopal Argentina busca una canción original e inédita para la visita papal, con fecha límite de envío el 10 de septiembre.
- Organización del evento: el padre Matías Taricco describe la organización de la visita como un desafío de gran envergadura, buscando maximizar la presencia del Papa en el país.