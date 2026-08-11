Un cura mendocino contó los desafíos de trabajar en la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina

El papa León XIV llegará a nuestro país entre el domingo 8 y el 11 de noviembre.

¿Cuáles son los requisitos para la canción oficial del papa León XIV?

El cura mendocino Matías Taricco, Subsecretario de la Conferencia Episcopal Argentina, le aseguró a radio Nihuil que el concurso es abierto para cualquier ciudadano argentino mayor de 18 años. Esta canción se convertirá en el himno oficial de la visita del papa León XIV.

"Es importante la creatividad musical, pero también hay que seguir una línea narrativa que ha fijado el comité organizador. Se trata de la encíclica del papa León XIV, 'Magnífica Humanitas' (MH16)", explicó Taricco.

"Queremos que el papa León se sienta bienvenido y recibido en esta tierra, pero que la canción también sirva para interiorizar su mensaje", continuó explicando.

¿Cómo es organizar la visita del Sumo Pontífice?

Además, Taricco le confirmó a Nihuil que trabajar en la organización de la visita del papa León XIV es un desafío enorme. "Nunca me había tocado organizar algo de esta envergadura. No es lo mismo organizar un recital en River, y otra cosa es pensar en un evento donde nos convoca la fe", dijo el cura mendocino.

"El desafío es que el Papa esté presente en todo el país, aunque materialmente, por una cuestión que somos humanos y estamos limitados, estará solo en algunas ciudades", continuó explicando Taricco.