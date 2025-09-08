Para este truco de jardinería, el primer paso consistirá en buscar un recipiente grande y añadir un litro de agua y una cucharada de avena. Revolver bien y después añadir una cucharada de humus de lombriz. Volver a revolver hasta formar una mezcla homogénea.

El abono casero líquido deberá reposar toda la noche y a la mañana siguiente se podrá utilizar en la planta. Los expertos aconsejan regar las hortensias una vez por semana, asegurándote mojar el sustrato, evitando que el líquido caiga en las hojas y las flores.

hortensias.jpg Este abono casero estimulará la floración de las hortensias.

¿Qué beneficios tiene la avena para las hortensias?

Si bien habitualmente la avena se consume por su alto aporte en fibra, también se pueden aprovechar sus propiedades para el beneficio de las plantas. En este caso, la hortensia recibirá fósforo, potasio y nitrógeno, tres nutrientes claves para el crecimiento y correcta floración.

avena Estos son los beneficios de la avena en las hortensias.

Además, la avena también actúa beneficia al suelo, mejorando su estructura y aumentando su capacidad para retener agua y nutrientes. Esto incide notablemente en el crecimiento de la hortensia, ya que tendrá un sustrato ligeramente ácido y bien drenado. Finalmente, este ingrediente también controla el crecimiento de malas hierbas alrededor de las demás plantas.