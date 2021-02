Un bombero estalló y rompió el parabrisas de un colectivo con un fierro

FURIA Y DESCONTROL EN VILLA ADELINA: un colectivero chocó un auto y lo atacaron a palazos

El hecho quedó registrado en un video grabado por un pasajero. En la grabación se observa al bombero vestido con su uniforme y desencajado. Con un fierro en su mano derecha, golpea primeros los cristales de la ventana del conductor y luego los del frente de la unidad.

Mientras eso ocurre, le exige al chofer que descienda y, entre insultos, le repite varias veces: “Todo el auto me rompiste. Y no frenaste. Bajate porque me rompiste el auto”. Y por último le advierte: “Me voy a quedar acá hasta que venga un patrullero”.

En tanto, el conductor del transporte público le pregunta a uno de los pasajeros: “¿Podés llamar al 911? Porque me rompió la nariz”.

Luego de que las imágenes se viralizaran desde los Bomberos Voluntarios de Villa Ballester, institución a la que pertenece el conductor del auto, decidieron separarlo del cargo mientras se lleva a cabo un sumario interno.