Un alumno encontró dos cartuchos de arma de fuego en el patio de una escuela

Al llegar al lugar, los efectivos verificaron la denuncia y procedieron al secuestro de los cartuchos, que serían calibre .22, según las primeras observaciones. Los proyectiles fueron hallados dentro del predio escolar, lo que generó preocupación entre el personal docente y los alumnos.

El operativo estuvo bajo la supervisión del auxiliar de turno, quien documentó el procedimiento y ordenó las diligencias de rigor.

patio2 Alerta. Un alumno de una escuela secundaria encontró cartuchos de armas de fuego en el patio de la escuela donde asiste.

Por disposición del secretario Julio Mora, de la Unidad Fiscal de Delitos del Centro Judicial Concepción, se dispuso el secuestrado formal de los elementos y la remisión de las actuaciones judiciales para continuar con la investigación.

El informe oficial fue elaborado por el Oficial Ayudante Rodrigo Alderete, perteneciente a la Comisaría de Juan Bautista Alberdi, bajo la jurisdicción de la Unidad Regional Sur. Fuentes policiales indicaron que, por el momento, no se detectaron otros elementos sospechosos dentro del establecimiento, aunque se reforzaron los controles preventivos en el área para descartar cualquier riesgo.

Las autoridades escolares y policiales trabajan de manera coordinada para determinar cómo llegaron los cartuchos al predio educativo y garantizar la seguridad de los estudiantes.

Fuente: contextodetucuman.com