Un adolescente de 17 años fue atacado por una patota a la salida de un boliche y está grave

El diario online local Mi Valle informó en su cobertura sobre el hecho, que el adolescente fue auxiliado por una persona que pasaba por el lugar y observó la sucedido en ese momento.

Los familiares aseguraron que el joven no se resistió durante el asalto, pero el delincuente lo golpeó. En pocos segundos, otras dos personas se sumaron a la golpiza y tras el ataque, la víctima quedó tirado en el piso con varias heridas en la cara y el cuerpo.

“Le dijeron que entregara el celular y, aunque lo hizo sin resistirse, igual comenzaron a pegarle. Lo tiraron al piso, lo patearon, lo pisaron. Logró cubrirse la cara para que no le dieran en la cabeza”, relató un testigo en diálogo con el medio Mi Valle.

Cuando el padre llegó en búsqueda de su hijo lo trasladó hasta un hospital local, donde los médicos confirmaron que recibió golpes en el rostro y otras partes del cuerpo. Por estas horas permanece internado bajo observación y a la espera de una evolución.

Un joven de 17 años fue atacado por una patota mientras esperaba a su padre a la salida de un boliche y se encuentra grave

“No fue ni en la ruta ni afuera, fue adentro. No había seguridad privada, ni policía, ni nadie que pudiera intervenir. Una vergüenza”, expresó un familiar, quien además manifestó el temor que se siente cada vez que los jóvenes salen a un boliche.

“Esto no puede pasar más. Los chicos van a bailar y no sabes en qué condiciones vuelven. No hay seguridad, y nadie se hace cargo. Esto tiene que conocerse para que se tomen medidas reales”, relató un familiar.

Un caso similar sucedió a mediados de marzo cuando otro joven, Martín González Cáceres, de 24 años, fue atacado también a la salida de un boliche.

Este joven se encuentra internado desde el 16 de marzo en estado de coma y por el hecho hay dos imputados, acusados de los delitos de lesiones graves y lesiones leves.