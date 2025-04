Un patovica murió en el boliche tras recibir una trompada de un cliente

Según informó, clarin.com, el hecho mortal tuvo lugar en Makena, el local bailable ubicado sobre calle Fitz Roy al 1500, en Palermo.

Personal de la Comisaría 14B se hizo presente en el lugar, luego de que denunciaran que un guardia de seguridad de 56 años estaba desmayado dentro de la disco.

Había recibido una agresión física por parte de un cliente, luego de que intentaron sacarlo del local nocturno.

"Hubo un incidente dentro del boliche e intervenimos con mi compañero para sacar al cliente que estaba causando problemas. Pero cuando lo estábamos acompañando a que se retire del lugar, giró de manera imprevista y le dio una trompada en la cara a mi compañero. Igual, después de algunos forcejeos, pudimos sacarlo del local", testificó ante la Policía uno de los compañeros del hombre que resultó muerto.

Fuentes policiales confirmaron que minutos después de la agresión, el hombre de seguridad sufrió una descompensación y se desplomó al piso. Allí, llamaron a una ambulancia del SAME.

Al arribar a la disco, personal médico le realizó maniobras de reanimación (RCP) y se dispuso del traslado urgente hacia el Hospital Fernández: el hombre de 56 años corría riesgo de vida, ya que ingresó al centro médico con un paro cardiorrespiratorio. Murió minutos más tarde.

"Cuando salgo del boliche, escucho que hay una persona en el piso que está descompensada e intenté ayudar porque hice cursos de RCP y primeros auxilios. Me puse durante varios minutos a hacerle maniobras, pero no respondía. Respiraba, pero no respondía. Lo hice hasta que llegó la Policía y me corrieron para seguir ellos", contó una testigo que estuvo en el momento en que la noche se volvió caótica.

Luego de certificar la muerte del hombre de 56 años, la Fiscalía ordenó el trabajo de la División de Homicidios para que el agresor sea identificado y así poder detenerlo. Por estas horas, continúa siendo buscado.