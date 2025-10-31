Último fin de semana extra largo del 2025: por qué hay cuatro días de descanso en noviembre

Mendoza turismo, finde XL (23).jpeg Noviembre tendrá el último fin de semana extra largo del 2025 con cuatro días de descanso. Foto: UNO / Martín Pravata

Feriados: por qué hay cuatro días de descanso en noviembre

Según el calendario del gobierno nacional, el 20 de noviembre se conmemora el "Día de la Soberanía Nacional" y este año cae jueves, lo que llevó al gobierno nacional de Javier Milei a trasladar ese feriado al lunes 24.

A eso se le suma la decisión que el viernes 21 sea un "Día no laborable con fines turísticos", generando así el último fin de semana extra largo del 2025.

De esta manera, muchos trabajadores tendrá cuatro días de descanso en el undécimo mes del año, ya que el fin de semana extra largo arranca el viernes 21 y se extiende hasta el lunes 24 de noviembre.

Feriados 2025 segundo semestre.JPG El feriado del 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, se traslada al lunes 24.

Decisión del Gobierno de Milei con el feriado del 20 de noviembre:

El gobierno nacional de Javier Milei, a través de la Jefatura de Gabinete, confirmó el calendario de feriados para 2025, incluyendo los tres "feriados puente" o días no laborables con fines turísticos que el Poder Ejecutivo tiene facultad de establecer anualmente.

La decisión de mantener y utilizar el viernes 21 de noviembre como día no laborable con fines turísticos (junto con el traslado del feriado del 20 al 24) fue para generar un fin de semana extra largo de cuatro días y así impulsar el turismo interno y la actividad económica en los destinos turísticos del país.

Qué dice el calendario de feriados de la Nación

En su sitio oficial (www.argentina.gob.ar/interior/feriados-nacionales-2025), el gobierno de Milei explica cuáles son los feriados trasladables.

Los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente. Art. 6 de la Ley 27.399.

Mientras que aquellos feriados cuyas fechas coincidan con un día sábado o domingo podrán trasladarse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, según lo determine la Autoridad de Aplicación. Art. 1 del Decreto 614/2025.

El fin de semana extra largo es del viernes 21 al lunes 24 de noviembre de 2025 y se compone de la siguiente manera:

Lunes 24 de noviembre: es el feriado correspondiente al Día de la Soberanía Nacional, que originalmente es el 20 de noviembre, pero se traslada al lunes para fomentar el turismo.

correspondiente al Día de la Soberanía Nacional, que originalmente es el 20 de noviembre, pero se traslada al lunes para fomentar el turismo. Viernes 21 de noviembre: es un "Día no laborable con fines turísticos" o como se lo conocía antes "feriado puente", decretado para enlazar el fin de semana con el feriado del lunes, formando así cuatro días de descanso (viernes, sábado, domingo y lunes).

Feriados 2025: qué fin de semana largo queda

Desde el 6 al 8 de diciembre de 2025: fin de semana largo de 3 días por el Día de la Inmaculada Concepción de María (lunes 8)

Los feriados que quedan en el 2025