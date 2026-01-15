Última oportunidad: Elon Musk elimina este servicio gratuito el 14 de febrero

Por qué se suspende

Musk publicó en X que Tesla "dejará de vender FSD después del 14 de febrero. FSD solo estará disponible como suscripción mensual a partir de entonces", refiriéndose probablemente a la opción de compra única del software.

Actualmente, Tesla ofrece FSD a un precio de compra única de $8,000, o mediante suscripción a $99 mensuales, según muestra el sitio web de la compañía. La empresa ha reducido constantemente los precios de su servicio de suscripción en los últimos años, probablemente para impulsar su adopción.

tesla-fsd Este sistema comenzará a tener un precio.

El FSD representa uno de los desarrollos más ambiciosos en la historia reciente del automóvil, pero no es todavía conducción autónoma total. Requiere supervisión constante, puede cometer errores en situaciones complejas y depende de la intervención humana para evitar accidentes.

A día de hoy, el FSD es una tecnología avanzada, prometedora y en evolución, pero también un recordatorio de que la autonomía completa aún necesita madurar, tanto a nivel técnico como legal. Estos servicios deben ser regulados.