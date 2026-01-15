Muchas son usuarios de los distintos productos de Elon Musk como los autos Tesla. Este miércoles el empresario realizó un comentario acerca de un servicio de Tesla que ya no será gratuito para todas aquellas personas que adquieran el vehículo y se deberá pagar aparte a partir del 14 de febrero.
Qué servicio se corta
Visión general creada por IAFSD puede referirse a Full Self-Driving (Conducción Totalmente Autónoma) de Tesla, un sistema avanzado de asistencia al conductor que permite funciones de conducción semiautónoma, o al Fondo de Seguro de Depósitos (FSD), una entidad financiera que protege los ahorros de los depositantes en caso de quiebra de un banco. La interpretación depende del contexto: si se habla de automóviles, es la tecnología de Tesla; si es finanzas, es la protección de ahorros.
Elon Musk ha promocionado en gran medida la conducción autónoma y la robótica como los próximos grandes impulsores del crecimiento para Tesla, mientras el fabricante de vehículos eléctricos lidia con dos años de ventas de automóviles en desaceleración.
Por qué se suspende
Musk publicó en X que Tesla "dejará de vender FSD después del 14 de febrero. FSD solo estará disponible como suscripción mensual a partir de entonces", refiriéndose probablemente a la opción de compra única del software.
Actualmente, Tesla ofrece FSD a un precio de compra única de $8,000, o mediante suscripción a $99 mensuales, según muestra el sitio web de la compañía. La empresa ha reducido constantemente los precios de su servicio de suscripción en los últimos años, probablemente para impulsar su adopción.
El FSD representa uno de los desarrollos más ambiciosos en la historia reciente del automóvil, pero no es todavía conducción autónoma total. Requiere supervisión constante, puede cometer errores en situaciones complejas y depende de la intervención humana para evitar accidentes.
A día de hoy, el FSD es una tecnología avanzada, prometedora y en evolución, pero también un recordatorio de que la autonomía completa aún necesita madurar, tanto a nivel técnico como legal. Estos servicios deben ser regulados.