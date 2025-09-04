Tupungato Estudiantil, un mes con propuestas deportivas, recreativas, culturales y de integración

Este año la identidad visual del evento la desarrolló Leo Mamaní, estudiante de Tercer Año de la Tecnicatura en Diseño Gráfico del IES Tupungato 9-009, en el marco de las prácticas profesionalizantes realizadas en la oficina de Dirección de Comunicación y Prensa de la Municipalidad de Tupungato. Esta selección fue considerada por el mandatario Aguilera, quien tuvo a consideración poner en valor el talento y la creatividad sobresaliente de las chicas y los chicos practicantes. Luego de informarle al joven Mamaní la elección de su proyecto la Muni celebró con él un convenio para que junto al equipo de Diseño del municipio sigan trabajando en la creación de todas las piezas gráficas y aplicaciones visuales que demanda la celebración.

Tupungato Estudiantil 2025

Apertura

Viernes 5/9 - 19h- Plaza ´Gral. San Martín "hasta el Polideportivo ´Francisco Rizzo"

Las promos 2025 iniciarán el Tupungato Estudiantil con el encendido de antorchas en la Plaza departamental Grl. San Martín. Desde allí recorrerán la Av. Belgrano y subirán por Monseñor Fernández hasta el Polideportivo Municipal "Francisco Rizzo", intercambiando a sus representantes por postas en distintas esquinas.

Al llegar al centro deportivo, todas las antorchas darán vida al fuego máximo que encenderá la llama de la vibra de los estudiantes y el espíritu del Tupungato Estudiantil, que continuará con una jornada de juegos y propuestas guiadas por los profes de la Dirección de Deportes y Recreación, y cerrarán el encuentro compartiendo una choripaneada.

Semana Deportiva Del 8 al 26/9

Las chicas y los chicos van a tener que identificar las cualidades de cada uno para armar equipos que se animen a competir y divertirse en futsal, handball, básquet, vóley, beach vóley, hockey, pádel, tejo, truco, rugby cinta, atletismo y duatlón.Para ello ya se les presentó el Reglamento correspondiente a cada una de las disciplinas y todo lo que deben tener en cuenta al momento de armar sus grupos.

Lo que se resaltó es la importancia del Fair Play -juego limpio- tanto dentro como fuera de la cancha.

Desafío Estudiantil 18 y 26/9

En la primera jornada las promos tendrán que sortear pruebas culturales en la Explanada Municipal y en el segundo encuentro medirán sus destrezas físicas y mentales en el Camping Municipal compitiendo por equipos en diferentes postas.

Presentación de Promos 2026 Sábado 20/9 - 17h- Polideportivo "Francisco Rizzo"Los estudiantes que egresan el año que viene darán a conocer los nombres e indumentaria de sus promociones mediante una presentación coreográfica musical que será visualizada por el resto de juventudes que también podrán bailar durante el evento al ritmo de un Dj invitado que compartirá sus sets en vivo.La puesta de las Promos 2026 será evaluada por un jurado que puntuará diseño e indumentaria, coreografía, producción y creatividad, musicalización, mejor remera y mejor bandera.

Día del Estudiante Domingo 21/9 - Camping TupungatoEl mayor pulmón verde del departamento convocará a los estudiantes de nivel secundario a celebrar su día y el inicio de la primavera en uno de los más bonitos entornos naturales de Tupungato bajo la dinámica de picnic.

Farándula Estudiantil Sábado 27/9 - Av. BelgranoEse día se lucirán por la calle principal de la ciudad tupungatina los candidatos a Reina, Rey, Princesa y Príncipe de las escuelas secundarias del departamento; también desfilarán por toda la avenida los Carros Alegóricos y Mascota-Frase que construyan los estudiantes desde 1° a 6° año y los de 1° y 2° de los CEBJA.Las personas podrán ser espectadoras de ese momento y al finalizar el trayecto, todos compartirán la Elección de los nuevos Representantes Estudiantiles y de los Carros Alegóricos y Mascota- Frase favoritos que se darán a conocer en un escenario que en esta edición se traslada a la Explanada Municipal.El final de Tupungato Estudiantil será en el mismo punto, con la energía de la Skandalosa Tripulación, icónica banda de nuestra provincia que con guitarras, bajo, batería, coros, saxo, trombones y trompetas va a hacer saltar y bailar a los estudiantes y a toda la comunidad.

¡Un septiembre para vivirlo a pleno!

El Tupungato Estudiantil 2025 llega con un mes cargado de desafíos, juegos, competencias y música, pensado para que cada promo viva la secundaria a pleno. La Municipalidad acompaña este recorrido, fortaleciendo la tradición y los espacios de encuentro que hacen única a la juventud tupungatina.