Este fin de semana -15 y 16 de noviembre- en el Predio Urquiza (Av. Urquiza 485) se reunirán vecinos y turistas para seguir con los festejos de aniversario departamental.
Tupungato continúa celebrando su Mes Aniversario con grandes espectáculos artísticos donde se presentarán La Morelo y Uriel Lozano
Durante ambas jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una variada grilla de bailarines y músicos que reflejará la identidad, el talento y la cultura mendocina
El sábado a partir de las 18.30h se presentarán diversos artistas, que serán los encargados de dar inicio a una fiesta llena de música, baile y tradición. El gran cierre de la primera noche estará a cargo de la reconocida cantante La Morelo, quien desplegará todos sus éxitos en el escenario principal.
Al día siguiente la celebración comenzará a las 18h con nuevas presentaciones de ballets y grupos musicales, culminando con el gran cierre de Uriel Lozano, uno de los máximos referentes de la movida tropical argentina.
El Municipio de Tupungato invita a toda la comunidad a ser parte de este gran festejo, que rinde homenaje a la historia, la cultura y la gente que hacen de Tupungato un lugar único.
Grillas Sábado 15 de noviembre
- Taller Municipal de Danzas Españolas “Almería”Caporales
- “Aires De Mi Tierra”Taller Municipal de Danzas Folclóricas
- “Pewmafé” AnchorisBallet de Danzas Andinas
- “Unidos del Plata”Academia de Danzas Folklóricas
- “El Coirón”Academia de Danzas Españolas
- "Arte Flamenco" Taller Municipal de Ritmos Urbanos
- “The Star Factory”Ballet de Danzas Folklóricas
- “Renacer”Melodías del Valle Mariachi Sol del Valle
- Ensamble de Rock De Escuela Artística Valentina Coronel
- Los Benar
- Sencillitos y de Alpargatas
- Mendukos
- La Morelo
Domingo 16 de noviembre
Caporales "Sangre Morena"
- Grupo "Salsón"
- Academia de Ritmos Urbanos "Blue"
- Grupo "Somos Dinamita"
- Academia de Danzas Árabes "Falak"
- Ballet Municipal de Danzas Folklóricas de San José “La Alborada”
- Ballet de Danzas Folklóricas “Dejando Huellas”
- Ballet Municipal de Danzas Andinas "Sol De Tupungato"
- "Triana" Estudio Flamenco
- Ballet Municipal de Folklore de Ciudad
- Coro Municipal
- José Luis Fernandez Guitarras Blancas
- Sin Fronteras
- Tala negra
- El Mambo
- Uriel Lozano