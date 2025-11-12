Tupungato continúa celebrando su Mes Aniversario con grandes espectáculos artísticos donde se presentarán La Morelo y Uriel Lozano

El sábado a partir de las 18.30h se presentarán diversos artistas, que serán los encargados de dar inicio a una fiesta llena de música, baile y tradición. El gran cierre de la primera noche estará a cargo de la reconocida cantante La Morelo, quien desplegará todos sus éxitos en el escenario principal.

Al día siguiente la celebración comenzará a las 18h con nuevas presentaciones de ballets y grupos musicales, culminando con el gran cierre de Uriel Lozano, uno de los máximos referentes de la movida tropical argentina.