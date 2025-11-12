Inicio Sociedad Tupungato
mes aniversario

Tupungato continúa celebrando su Mes Aniversario con grandes espectáculos artísticos donde se presentarán La Morelo y Uriel Lozano

Durante ambas jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una variada grilla de bailarines y músicos que reflejará la identidad, el talento y la cultura mendocina

Tupungato continúa celebrando su Mes Aniversario con grandes espectáculos artísticos.

Este fin de semana -15 y 16 de noviembre- en el Predio Urquiza (Av. Urquiza 485) se reunirán vecinos y turistas para seguir con los festejos de aniversario departamental.

El sábado a partir de las 18.30h se presentarán diversos artistas, que serán los encargados de dar inicio a una fiesta llena de música, baile y tradición. El gran cierre de la primera noche estará a cargo de la reconocida cantante La Morelo, quien desplegará todos sus éxitos en el escenario principal.

Al día siguiente la celebración comenzará a las 18h con nuevas presentaciones de ballets y grupos musicales, culminando con el gran cierre de Uriel Lozano, uno de los máximos referentes de la movida tropical argentina.

El Municipio de Tupungato invita a toda la comunidad a ser parte de este gran festejo, que rinde homenaje a la historia, la cultura y la gente que hacen de Tupungato un lugar único.

Grillas Sábado 15 de noviembre

  • Taller Municipal de Danzas Españolas “Almería”Caporales
  • “Aires De Mi Tierra”Taller Municipal de Danzas Folclóricas
  • “Pewmafé” AnchorisBallet de Danzas Andinas
  • “Unidos del Plata”Academia de Danzas Folklóricas
  • “El Coirón”Academia de Danzas Españolas
  • "Arte Flamenco" Taller Municipal de Ritmos Urbanos
  • “The Star Factory”Ballet de Danzas Folklóricas
  • “Renacer”Melodías del Valle Mariachi Sol del Valle
  • Ensamble de Rock De Escuela Artística Valentina Coronel
  • Los Benar
  • Sencillitos y de Alpargatas
  • Mendukos
  • La Morelo

Domingo 16 de noviembre

Caporales "Sangre Morena"

  • Grupo "Salsón"
  • Academia de Ritmos Urbanos "Blue"
  • Grupo "Somos Dinamita"
  • Academia de Danzas Árabes "Falak"
  • Ballet Municipal de Danzas Folklóricas de San José “La Alborada”
  • Ballet de Danzas Folklóricas “Dejando Huellas”
  • Ballet Municipal de Danzas Andinas "Sol De Tupungato"
  • "Triana" Estudio Flamenco
  • Ballet Municipal de Folklore de Ciudad
  • Coro Municipal
  • José Luis Fernandez Guitarras Blancas
  • Sin Fronteras
  • Tala negra
  • El Mambo
  • Uriel Lozano

