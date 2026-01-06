Tu pasaporte en tu iPhone: la nueva función de Apple que promete cambiar los viajes en Estados Unidos

Viajar dentro de Estados Unidos está a punto de cambiar para millones de personas. Justo antes de la temporada alta de viajes, Apple lanzó una función que promete simplificar uno de los momentos más tensos del aeropuerto: el control de identidad.
Desde ahora, los usuarios de iPhone pueden agregar los datos de su pasaporte estadounidense a la billetera digital Apple Wallet y usarlo en los controles de seguridad de la TSA, sin necesidad de mostrar el documento físico en ciertos casos.
La novedad llega con un fuerte componente emocional: menos estrés, menos papeles y una experiencia de viaje más fluida. Aunque no reemplaza al pasaporte tradicional, marca un paso clave hacia la digitalización total de la identidad.
Cómo funciona el pasaporte digital en iPhone y en la billetera digital
Apple presentó su nuevo sistema de Digital ID, que permite cargar el pasaporte de Estados Unidos directamente en la billetera digital del iPhone.
El sistema comenzará a implementarse en versión beta en más de 250 aeropuertos, exclusivamente para vuelos domésticos y verificación presencial de identidad en los puestos de la TSA. No sirve para viajes internacionales ni para cruzar fronteras.
La configuración incluye:
- Escaneo de la página del pasaporte con la cámara.
- Validación del chip del documento.
- Verificación facial mediante selfie y movimientos guiados.
Una vez aprobado, el Digital ID queda almacenado de forma segura en el dispositivo.
En qué aeropuertos de Estados Unidos se acepta esta billetera digital
Según la TSA, más de 16 estados y Puerto Rico ya aceptan algún tipo de identificación móvil. Entre ellos se encuentran California, Nueva York, Florida, Arizona, Georgia y Colorado, entre otros.
Al momento del control, el usuario solo debe acercar su iPhone o Apple Watch al lector. El sistema solicita autorización mediante Face ID o huella digital y muestra únicamente los datos necesarios, como nombre y fecha de nacimiento.
Apple asegura que:
- Los datos están encriptados.
- Se almacenan solo en el dispositivo.
- La empresa no sabe cuándo ni dónde se usa el ID digital.
¿Viajás pronto dentro de Estados Unidos? Revisá si tu aeropuerto ya acepta el pasaporte en la billetera digital del iPhone y evitá filas innecesarias.
Fuente: AP News.