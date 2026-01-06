Tu pasaporte en tu iPhone: la nueva función de Apple que promete cambiar los viajes en Estados Unidos

Cómo funciona el pasaporte digital en iPhone y en la billetera digital

Apple presentó su nuevo sistema de Digital ID, que permite cargar el pasaporte de Estados Unidos directamente en la billetera digital del iPhone.

El sistema comenzará a implementarse en versión beta en más de 250 aeropuertos, exclusivamente para vuelos domésticos y verificación presencial de identidad en los puestos de la TSA. No sirve para viajes internacionales ni para cruzar fronteras.

La configuración incluye:

Escaneo de la página del pasaporte con la cámara.

Validación del chip del documento.

Verificación facial mediante selfie y movimientos guiados.

Una vez aprobado, el Digital ID queda almacenado de forma segura en el dispositivo.

En qué aeropuertos de Estados Unidos se acepta esta billetera digital

Según la TSA, más de 16 estados y Puerto Rico ya aceptan algún tipo de identificación móvil. Entre ellos se encuentran California, Nueva York, Florida, Arizona, Georgia y Colorado, entre otros.

Al momento del control, el usuario solo debe acercar su iPhone o Apple Watch al lector. El sistema solicita autorización mediante Face ID o huella digital y muestra únicamente los datos necesarios, como nombre y fecha de nacimiento.

Apple Watch series 7.jpg Al momento del control, el usuario solo debe acercar su iPhone o Apple Watch al lector.

Apple asegura que:

Los datos están encriptados.

Se almacenan solo en el dispositivo.

La empresa no sabe cuándo ni dónde se usa el ID digital.

¿Viajás pronto dentro de Estados Unidos? Revisá si tu aeropuerto ya acepta el pasaporte en la billetera digital del iPhone y evitá filas innecesarias.