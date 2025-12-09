Las filtraciones del iPhone 18 Pro adelantan 5 novedades que cambiarían diseño, cámara y rendimiento

2- Cámara con apertura variable: fotos más profesionales

El sensor principal incorporaría apertura variable, una función clave para controlar la entrada de luz y mejorar fotos nocturnas o con desenfoque profesional.

También se esperan mejoras en fidelidad de color, detalle y performance general.

Esto posicionaría al iPhone 18 Pro como un fuerte competidor en fotografía móvil.

Cinco novedades filtradas del iPhone 18 Pro anticipan mejoras fuertes en diseño, cámara y desempeño.

3- Diseño renovado y colores audaces

El iPhone 18 Pro llegaría con un acabado trasero totalmente unificado, un diseño más limpio y minimalista.

Incluye una batería más grande, mejor refrigeración interna y un posible aumento de peso.

Los colores que más suenan en filtraciones son “café” y “burdeos”, alejándose del clásico negro y apuntando a un estilo más elegante.

4- Pantalla más limpia: Dynamic Island más pequeña

La Dynamic Island reduciría su tamaño por primera vez desde su lanzamiento, dejando un frontal más limpio y una experiencia visual más inmersiva.

Los sensores bajo pantalla llegarían recién en 2027, pero esta modificación ya representa un avance importante.

5- Autonomía mejorada y eficiencia total

El chip A20 Pro, el módem C2, la batería más grande y la nueva arquitectura interna prometen una autonomía superior, ideal para quienes usan el teléfono durante largas jornadas y en tareas exigentes.

¿Cuándo se lanzará el iPhone 18 Pro?

Los reportes indican que Apple presentaría el iPhone 18 Pro en otoño de 2026, mientras que las versiones estándar o económicas podrían llegar en 2027.

Aun así, estos modelos ya tendrían definidos sus componentes principales.

Esto sabemos del iPhone 18 Pro cinco novedades filtradas adelantan un salto en diseño, cámara y potencia.

¿Vale la pena esperar el iPhone 18 Pro?

Si buscás un equipo con potencia extrema, cámara avanzada, gran autonomía y diseño moderno, el iPhone 18 Pro promete ser un salto significativo.

Ideal para usuarios de fotografía , video , trabajo intensivo o multitarea.

, , o multitarea. Si preferís un equipo probado, el iPhone 17 Pro sigue siendo sólido, aunque el 18 Pro podría superar ampliamente a su antecesor.

En síntesis: el iPhone 18 Pro podría convertirse en uno de los lanzamientos más importantes de Apple en años.