Las filtraciones del iPhone 18 Pro adelantan 5 novedades que cambiarían diseño, cámara y rendimiento

Aunque su presentación oficial está prevista para 2026, las filtraciones apuntan a que el iPhone 18 Pro marcaría uno de los saltos más ambiciosos en años. Las mejoras se centran en potencia, cámara, diseño, conectividad y autonomía, prometiendo redefinir lo que se espera de un smartphone de gama alta.
El objetivo es que el nuevo modelo no sea solo una actualización, sino una renovación profunda.
1- Potencia renovada: chip 2 nm y módem 5G propio
- Llegaría con el procesador A20 Pro, fabricado en 2 nanómetros, lo que mejoraría el rendimiento, la eficiencia y la gestión energética.
- Abandonaría los módems externos para integrar el nuevo C2 modem, un módem 5G diseñado por Apple para mejorar estabilidad y velocidad.
Este combo apunta a un rendimiento pensado para IA, edición de video, realidad aumentada y multitarea extrema.
2- Cámara con apertura variable: fotos más profesionales
El sensor principal incorporaría apertura variable, una función clave para controlar la entrada de luz y mejorar fotos nocturnas o con desenfoque profesional.
También se esperan mejoras en fidelidad de color, detalle y performance general.
Esto posicionaría al iPhone 18 Pro como un fuerte competidor en fotografía móvil.
3- Diseño renovado y colores audaces
El iPhone 18 Pro llegaría con un acabado trasero totalmente unificado, un diseño más limpio y minimalista.
Incluye una batería más grande, mejor refrigeración interna y un posible aumento de peso.
Los colores que más suenan en filtraciones son “café” y “burdeos”, alejándose del clásico negro y apuntando a un estilo más elegante.
4- Pantalla más limpia: Dynamic Island más pequeña
La Dynamic Island reduciría su tamaño por primera vez desde su lanzamiento, dejando un frontal más limpio y una experiencia visual más inmersiva.
Los sensores bajo pantalla llegarían recién en 2027, pero esta modificación ya representa un avance importante.
5- Autonomía mejorada y eficiencia total
El chip A20 Pro, el módem C2, la batería más grande y la nueva arquitectura interna prometen una autonomía superior, ideal para quienes usan el teléfono durante largas jornadas y en tareas exigentes.
¿Cuándo se lanzará el iPhone 18 Pro?
Los reportes indican que Apple presentaría el iPhone 18 Pro en otoño de 2026, mientras que las versiones estándar o económicas podrían llegar en 2027.
Aun así, estos modelos ya tendrían definidos sus componentes principales.
¿Vale la pena esperar el iPhone 18 Pro?
Si buscás un equipo con potencia extrema, cámara avanzada, gran autonomía y diseño moderno, el iPhone 18 Pro promete ser un salto significativo.
- Ideal para usuarios de fotografía, video, trabajo intensivo o multitarea.
- Si preferís un equipo probado, el iPhone 17 Pro sigue siendo sólido, aunque el 18 Pro podría superar ampliamente a su antecesor.
En síntesis: el iPhone 18 Pro podría convertirse en uno de los lanzamientos más importantes de Apple en años.