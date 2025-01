Trucos para crear contraseñas seguras pero fáciles de recordar, según Google

1: Combina palabras y frases fáciles de recordar: Una de las recomendaciones de Google es usar combinaciones de palabras que sean significativas para ti, pero difíciles de adivinar para otros. Una buena opción es crear frases largas o combinaciones de palabras al azar que puedas recordar con facilidad. Además, debe tener al menos 12 caracteres para que la complejidad sea mayor.

2: No uses información personal obvia: Aunque es tentador usar fechas de cumpleaños, nombres de familiares o de tus mascotas, Google advierte que este tipo de información es fácil de obtener y no es segura. Mejor opta por combinaciones que no tengan nada que ver con tu vida personal, para hacer más difícil que un atacante la adivine.

Puedes optar por poner una contraseña con gran significado emocional o simbólico, como la frase de un libro, tu canción favorita o algo de tu vida que te marcó. Así mismo, una gran opción es emplear fragmentos de canciones o poemas que resulten familiares, ya que suelen ser largos y, por tanto, seguros y sin dudas es de fácil memorización.

3: Usa abreviaciones seguras: Son una forma eficaz de crear contraseñas recordables. Google sugiere tomar una frase significativa y usar la primera letra de cada palabra para formar una contraseña con esas abreviaciones. Para más seguridad, puedes agregarle algún número significativo o hasta incluso símbolos.

4: Google recomienda cambiar las contraseñas de forma periódica y no usar la misma en múltiples sitios. Esto reduce el riesgo en caso de que alguna de tus cuentas se vea comprometida.