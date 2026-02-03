Tres policías y un trío sexual escandaloso: el oficial que los detuvo se llevó la mayor de las sorpresas

Según informan medios de Perú, el oficial, sorprendido y cerca de entrar en estado de shock, no dudó en colocarle las esposas al amor de su vida.

Trío sexual que revolucionó a la Policía de Perú

La mujer del oficial que fue detenida por ser partícipe del trío sexual, habría sido la que empezó la pelea entre los tres policías, al reclamar que el efectivo le prestaba más atención a su compañera que a ella, sin saber que todo se iba a desmadrar.

Todos los policías compañeros de la misma dependencia, decidieron ir por unos tragos luego de una larga jornada laboral, para “bajar un cambio”.

Sin tantos preámbulos, luego de una acalorada y amistosa discusión, las quejas y rosas continuaron en un hotel alojamiento.

Luego de desarrollarse todo dentro de la “normalidad” y dentro del marco de la ley, donde se rompió cuando tuvieron que llamar a la policía luego de ruidos de gritos y botellas rotas.

Tras la llegada de la policía al hotel alojamiento, se constató que los revoltosos formaban parte de las mismas fuerzas, por lo que no le quedó otra que actuar de acuerdo al protocolo vigente.

La sorpresa terminó siendo mayor, en el momento en que uno de los policías que había llegado en un móvil policial, se dio cuenta que una de las revoltosas del trío sexual, era nada más ni nada menos que su esposa.