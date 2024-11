bacterias gimnasio.jpg Si necesitas motivación para ir a entrenar, un peinado podría ser la clave.

Estos peinados pueden ser un estímulo, pero no significa que tengas que invertir demasiado tiempo o esfuerzo. La idea es mantenerlo simple y práctico. Con unos pocos minutos y pasos sencillos, puedes lograr un look que no solo sea funcional para entrenar, sino que también te haga sentir cómoda y lista para cualquier tipo de actividad física.

Tres peinados fáciles para ir a entrenar motivada

Mitad trenzado, mitad cola: una opción versátil y sencilla es trenzar la parte superior de tu cabello, puede ser una trenza cocida o dos, y luego recogerlo en una cola de caballo. Este peinado no solo mantiene tu rostro despejado, sino que añade un toque estilizado sin tanto esfuerzo.

peinado trenza1.jpg Así se ve una trenza finalizada con una coleta alta.

Dos trenzas cocidas ajustadas: este clásico es ideal para entrenamientos intensos, ya que mantiene todo el cabello en su lugar. Divide la melena en dos secciones y haz trenzas cocidas bien ajustadas desde la raíz hasta las puntas. Ata con gomitas invisibles o con algún scrunchie para darle más onda.

►TE PUEDE INTERESAR: Los tres peinados que puedes hacer en menos de 5 minutos para ir al trabajo elegante