Tres chicas quisieron robar una panadería y la encargada las sacó a cuchillazos

Según se observa en las cámaras de seguridad del local, las jóvenes ingresaron vestidas de fiesta y aparentando ser clientas. De acuerdo a los datos recogidos, volvían de bailar.

En las imágenes, que compartió el periodista Mauro Zeta en su cuenta de X, @maurozeta, se ve cómo las tres se colocan frente al mostrador y solicitan un producto.

Mientras la empleada, con una bandeja en la mano, se dispone a atenderlas, una de las adolescentes rodea el mostrador de manera sorpresiva y la ataca. Inmediatamente, las otras dos se suman a la agresión y salen del plano de la cámara.

La violenta secuencia continúa con golpes de puño, patadas y tirones de pelo contra la trabajadora, que cae al piso y se defiende como puede.

La intención del grupo habría sido sustraer dinero u objetos del comercio. Tras varios segundos de forcejeo y gritos, la empleada logra tomar una cuchilla y se enfrenta a las agresoras.

- Fue en Córdoba pic.twitter.com/fG7v1Jj5vk — Vía Szeta (@mauroszeta) December 8, 2025

Ante esa reacción, las tres jóvenes emprenden la fuga a toda velocidad. Detrás de ellas se observa a la vendedora, cuchillo en mano, logrando expulsarlas del local.

Minutos después, según imágenes difundidas por ElDoce TV, las adolescentes fueron reducidas en la calle por otros comerciantes de la zona y entregadas a la Policía, que procedió a su detención.

Mientras los agentes se las llevaban, la empleada, visiblemente afectada y dolorida, expresó su bronca contra las atacantes: “Mierda me hicieron. Me duele todo. ¡Yo me levanto para laburar, no para que me hagan cag...!”, les gritó con furia.

Fuente: clarin.com