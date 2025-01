Tras separarse de Julieta Navarro, el periodista Lucas Jerez mostró su nueva novia en Mendoza

Lucas Jerez con nueva novia 2.webp El periodista mendocino Lucas Jerez disfrutó el inicio del 2025 con nueva novia y -al parecer- nuevo trabajo. Foto: Instagram

La pareja recorrió bodegas y viñedos, disfrutó de Valle Grande en San Rafael y hasta asistió a eventos sociales.

Lucas es alvearense y precisamente en General Alvear recibió el 2025 en compañía de la correntina. Antes, los últimos días del 2024 los pasaron disfrutando en Uspallata.

La nueva novia de Lucas Jerez.jpg Daysi Lesteyme es de Corrientes y en Instagram publicó momentos de su estadía en Mendoza junto al periodista Lucas Jerez. Foto: Instagram

Daysi es nacida en Goya, Corrientes, hace 32 años, según deja saber en su perfil en redes sociales. Fue Reina Nacional del Surubí en 2009, amante del entrenamiento físico, específicamente del gym, se dedica a la docencia. Es profesora de Educación Especial.

Lucas la conoció en una marcha por la desaparición de Loan que fue a cubrir a esa provincia para el canal de noticias LN+.

La periodista Julieta Navarro hace temporada en el mar

Julieta Navarro y Lucas Jerez estuvieron casados durante 10 años, con una alta exposición la pareja compartió no solo la vida privada sino también profesional.

Siempre se los veía muy pegados, sea en proyectos periodísticos como en la vida cultural mendocina. Es más, los periodistas vivieron un tiempo en Paraguay por cuestiones laborales.

Las fotos y los videos en historias de Instagram que en este inicio de año subió la nueva novia de Jerez confirma que con la mendocina no habría vuelta atrás. Aunque, claro, en el amor nadie tiene la última palabra.

Julieta Navarro3.jpg Julieta Navarro volvió a Mendoza tras varios años en Paraguay. Trabaja para América TV. @julivarro

Por su parte, Juli Navarro está instalada este verano en las playas de Pinamar, desde donde hace "Desayuno Americano", el magazine de Pamela David que se ve todas las mañanas por América TV y por donde decidió anunciar su separación del periodista mendocino a principios de noviembre.

En uno de sus últimos posteos del 2024 sugestivamente escribió: "Este año me deja sin palabras, me sorprende sin descanso y parece que no piensa dejar de hacerlo. A esta altura, yo agradezco". Y en su cuenta en X la periodista puso sencillamente: "Único mensaje de fin de año enviado y fue a mi psicóloga. Todo el mérito esa señora".

Lucas Jerez se va de LN+ para estar en otro canal de TV

Lucas Jerez, en tanto, también parece estar rearmando su vida, no sólo íntima sino también profesional.

El periodista despidió el 2024 con la sorpresa de que se alejará de la pantalla de LN+ donde era movilero para aparecer en un nuevo canal este 2025.

"Terminar el año en mi pueblo es de los regalos más grandes de la vida. Volver donde todo empezó. Donde aprendí y me animé a soñar en grande", reflexionó Jerez en su cuenta en Instagram.

Lucas Jerez en Mendoza.jpg En una piscina en Mendoza, con mate en mano, se tomó una foto el periodista Lucas Jerez para cerrar el año y anunciar su futuro televisivo. Foto: Instagram

Y anunció: "Termino uno de los mejores años de mi vida, rodeado de mi familia y mis amigos. Les deseo el doble a ustedes. Nos volvemos a ver desde el martes 14 de enero por nueva pantalla".