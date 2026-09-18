Tragedia en Guaymallén: José Panini, el exjugador que perdió a su esposa y su nieto

La tragedia por la muerte de Miriam Videla, de 61 años, y su nieto de casi 2 años, Borja Berardi Panini, a quien trató rescatar de un pozo séptico en su casa de Guaymallén, golpeó también a una comunidad del fútbol que conoce a José Panini, quien fue jugador y técnico del Club Atlético Fray Luis Beltrán. Se trata del esposo y el abuelo de las víctimas que murieron en la noche del miércoles en el barrio Buenos Vecinos.
José Panini es recordado por su paso como jugador del Club Atlético Fray Luis Beltrán, una institución con fuerte presencia en la vida deportiva de esa localidad de Maipú. Con el paso de los años, además, continuó vinculado al fútbol desde otro lugar: fue director técnico y estuvo al frente de planteles que participaron en competencias de la Liga Mendocina.
El vínculo con el fútbol de Beltrán
En 2017, Panini integró junto a Rubén Venier una dupla técnica que estuvo al frente del equipo del Fraile. Ese vínculo con el club y con el ambiente futbolístico de la zona hizo que su nombre quedara asociado durante años a la actividad deportiva de Fray Luis Beltrán.
Por eso, cuando se conoció la tragedia que afectó a su familia, las muestras de acompañamiento comenzaron a multiplicarse entre vecinos, allegados y personas vinculadas al club.
La conmoción en la comunidad tras la tragedia
La noticia también tuvo una fuerte repercusión en Fray Luis Beltrán, donde Panini es una figura conocida por su trayectoria dentro del fútbol local.
Las expresiones de acompañamiento estuvieron dirigidas a José Panini, a sus hijos y al resto de la familia, atravesada por la pérdida doble que conmocionó a quienes los conocen.
El miércoles por la noche, Miriam Videla murió luego de caer a un pozo séptico en una casa del barrio Buenos Vecinos, de Guaymallén, donde intentaba auxiliar a su pequeño nieto, Borja Berardi Panini. El niño, de casi 2 años, también falleció pese a las maniobras de reanimación realizadas después de ser rescatado.
La investigación busca establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente doméstico.
En pocas palabras
- Tragedia familiar: un ex jugador y técnico de fúbol perdió a su esposa y nieto al caer en un pozo séptico.
- Comunidad conmocionada: la noticia generó pesar en el ámbito del fútbol maipucino y Fray Luis Beltrán.
- Investigación en curso: se analizan las circunstancias del accidente doméstico que provocó las muertes.