Toto Kirzner reveló que fue víctima de abuso de chico

Toto-Kirzner-victima-de-abuso2.jpg

"No hay un momento concreto en el que diga quiero volver acá. Hay un Toto de siete que en una situación puntual le diría 'no hace falta ver a tu amigo hoy, lo podés ver otro día'", comenzó diciendo.

Y siguió: "Yo era muy chico, lo que sucedió ya lo hablé con mis familiares y amigos. Venir a este programa da la posibilidad de que cuentes algunas cosas, entonces me dije si hoy en día en mi vida privada y personal con mi círculo que amo, yo estoy tranquilo al hablando del tema, por qué no hacerlo. A lo que voy es que no sé ni como se dice, en dos oportunidades abusaron de mi".

Toto-Kirzner-victima-de-abuso1.jpg

"Soy una persona muy ansiosa que lo quiere todo ya, voy como una topadora a lo que quiero hacer. Y quería ir a la casa de mi amigo, tenía siete años. Donde vivíamos, en zona norte, antes de tener la casa en la que ahora mi vieja vive, habíamos alquilado una casa, en esa casa estaba laburando una persona que yo no conocía tanto, pero lo había visto en un par de oportunidades", relató Tomás en PH Podemos Hablar.

"En un momento me empezó a hablar, pero en un momento la charla, no me preguntes por qué, no lo sé, se empezó a oscurecer todo. Me empecé a alejar, él lo empieza a notar, me agarra del brazo y me arrastra hasta la casa y ocurre eso. Horrible. En otra oportunidad lo mismo, y yo me fui llorando, no sabía a quién decirle. Después no lo vi más por un tiempo, pero durante ese año, el lugar en el que yo vivía, resultó ser una pesadilla”, sostuvo el actor de 23 años.

"Hasta que ocurrió la segunda vez y nunca mas", agregó ante la conmoción de todos.

Luego dio detalles de cómo y cuándo se lo contó a su mamá. "Hace un par de años atrás cuando le cuento a mi familia, porque eso en algún momento sale, se lo cuento a mis amigos más cercanos de la infancia, mis viejos se unieron nuevamente".

"Fue muy repentino, estábamos viendo el noticiero con mi vieja y Fabi y me desmayo y mi vieja sola me dice ‘¿te pasó algo a vos?’ y ahí le dije", contó Toto Kirzner.

"Yo ahora estoy tranquilo con el tema", reiteró y aseguró que "ya está, qué voy a hacer, ya está. Es algo que ya pasó. No me arruinó la vida", cerró.