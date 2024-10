Toma nota: esta es la única vitamina que alarga la vida y dónde puedes encontrarla

Si bien no es precisamente una fórmula secreta ni el tan ansiado "elixir de la juventud", esta vitamina presente en algunos aceites y verduras cuenta con este agregado. Y a partir de ahora, más de una persona intentará sumarla a su dieta cotidiana, sabiendo que es una de las claves para vivir más y mejor.

lechuga2.JPG

Cuál es la vitamina que "alarga la vida" y dónde podemos encontrarla

La vitamina K no suele ser muy difundida. De hecho, bien podría decirse que no tiene tanta exposición y buena prensa como otras de sus pares, tal es el caso de la vitamina C. Sin embargo, una investigación desarrollada por el Centro Jean Mayer USDA de Investigación sobre Nutrición Humana en el Envejecimiento (Universidad Tufts) y por el Centro Médico Tufts es crucial sobre las propiedades de la vitamina K.