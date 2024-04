Toma asiento antes de saber cada cuántos días se deben cambiar las sábanas

cada cuantos dias hay que cambiar sabanas.webp

Cada cuántos días se deben cambiar las sábanas

No muchas personas saben que cada vez que uno se acuesta, no lo hace solo, sino que comparte la cama y las sábanas con células muertas, ácaros y otros elementos tan pequeños que no se pueden ver, pero que pueden causar problemas en la piel, alergias y otro tipo de dificultades para la salud.

Esto se agrava en los casos que personas que suelen sudar mucho cuando duermen, ya que tienen mayores posibilidades de afectar su salud.

Por eso mismo, los especialistas sostienen que las sábanas deben ser cambiadas teniendo en cuenta tres aspectos:

Sudoración nocturna

Presencia de mascotas en la cama

Convivencia con enfermedades

En ese sentido, los mismo especialistas recomiendan que lo ideal es cambiar las sábanas una vez por semana, salvo que exista alguno de los tres factores mencionados y, en ese caso, hacerlo cada menos días.

Cómo lavar las sábanas

Otro punto importante tiene que ver con el lavado de las sábanas y a qué temperatura se haga. Diversos estudios muestran que un lavado a una temperatura de 30 grados solamente elimina un 6% de las bacterias y ácaros. Por eso mismo, lo ideal es que la temperatura del agua esté a un mínimo de 60 grados centígrados para que sea efectivo.

Además de las sábanas, también es importante no olvidarse de las almohadas y los acolchados a la hora de cambiarlos o lavarlos. Y junto con ello, también hay que recordar que lo ideal ventilar la habitación todos los días, limpiar el colchón y, si se puede, usar fundas protectoras para el colchón y las almohadas.