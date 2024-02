Toma aire al saber qué significa ser una persona muy intensa

El tema está en que hay personas intensas que pueden manejar estas emociones y otras no tanto.

Algunos tienen una personalidad más cerrada, a diferencia de otros, que expresan todo lo que sienten con total libertad, sin filtros.

Qué significa ser una persona muy intensa

Por lo general, la sociedad no acepta mucho a las personas que expresan sus emociones de manera casual, abierta, sin tapujos. Eso hace que la persona intensa no se sienta muy bien y se sienta más sensible que nunca ante cualquier hecho.

¿Pero está bien o mal sentirse así? Según la psicología, la gente que tiene una personalidad intensa experimenta sensaciones muy profundas y apasionadas, positivas y negativas, llegando a ser obsesivas en el comportamiento y actuando de manera desproporcionada.

Ser intenso no es un problema

Es bueno comprender quien eres para darte que no es un problema ser una persona intensa.

La persona intensa, además de ser muy sensible, tiene estas características que la definen:

Profundidad emocional y pasión

Alta empatía y sensibilidad

Alta percepción y observación

Se destaca por su alta imaginación, creatividad y dinamismo

Sin capacidad de regulación interna

Reacciones desproporcionadas