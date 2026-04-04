Cambio de hora en Chile: información importante para mendocinos que cruzaron este fin de semana largo

Para todos los turistas mendocinos se recomienda prestar atención al nuevo horario, sobre todo para trámites, reservas y horarios de regreso.

Cómo afecta el cambio de horario a los pasos internacionales

Paso Pehuenche argentina 6 El Paso Pehuenche sí cambió su horario para adaptarse a la modificación chilena, pero también al la disminución de la luz natural en época otoñal. Foto: Natalia Sosa Abagianos/ Diario UNO

Desde la Coordinación informaron que no habrá cambios en el Paso Cristo Redentor pese a la modificación del huso horario de Chile, ya que se mantendrá abierto las 24 horas hasta el 1 de junio.

En cambio, para quienes crucen por el Paso Pehuenche, en Malargüe, sí hay novedades. La salida desde Argentina se realiza de 9 a 18 horas, mientras que la hora de salida desde Chile a Mendoza para utilizar este paso es de 8 a 17 horas.

La entrada a Argentina se realiza de 9 a 19 por el Pehuenche, y a Chile, de 8 a 18.

La modificación no solo tiene que ver con el huso horario, sino que con la llegada del otoño se reduce la visibilidad porque hay menos horas de luz natural, entonces se prioriza la seguridad de los conductores.

Desde este miércoles 1 de abril y hasta el viernes 3, 12.780 personas salieron del país por el Paso Internacional Cristo Redentor rumbo a Chile.

La gran cantidad de egresos desde Mendoza esta vez, y a diferencia de otros feriados, no provocó estancamiento de tránsito ni largas filas de vehículos en la aduana chilena. Hasta el momento, el paso de autos y colectivos ha sido fluido, en el complejo Los Libertadores.

Sin embargo, desde el SICR advirtieron que este domingo que se podría producir una vuelta masiva de turistas mendocinos que pasaron la Semana Santa en Chile, por lo que recomendaron organizar el regreso con tiempo.

Buen clima en alta montaña durante el fin de semana largo

El pronóstico del tiempo anticipa buenas condiciones en alta montaña durante todo el fin de semana. Se esperan días soleados, sin lluvias ni tormentas, y con buena visibilidad en la zona del paso.

Como es habitual, el frío será protagonista. Las máximas irán en descenso, de 11° a 5° hacia el lunes, mientras que las mínimas estarán bajo cero durante todas las jornadas, con valores que podrían alcanzar los -5°. También se prevén ráfagas de viento variables.