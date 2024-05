Toma aire al saber por qué los perros viven menos que las personas

perro.jpg

Perro: por qué los perros viven menos que una persona

La respuesta más lógica y con fundamento, que explica el verdadero motivo de por qué los perros viven tan pocos años, comparándolos con una vida humana, sería:

Poseen un metabolismo bastante más rápido si se compara con el de una persona.

Ese metabolismo del perro, hace que queme energía a un ritmo muy acelerado, incidiendo directamente en su esperanza de vida.

El perro y sus años de vida: una respuesta que conmovió a todo el mundo

Un veterinario logró conmocionar a todo el mundo al responder, con una experiencia propia, cuando fue interrogado sobre la corta vida de los perros, comparándola con la de las personas.

El experto en mascotas, compartió una carta en un canal de YouTube, donde trataban el tema: Como veterinario me llamaron para examinar un perro de 13 años llamado Batuta. La familia esperaba un milagro, examiné a Batuta y descubrí que estaba muriendo de cáncer y que no podía hacer nada. Batuta estaba rodeado por su familia. Pedro, el más chico, parecía tan tranquilo acariciándolo al perro por última vez y me preguntaba si entendía lo que estaba pasando. En pocos minutos Batuta cayó pacíficamente en un sueño profundo para no despertar nunca más. Pedro (el niño) parecía aceptarlo sin dificultad. En eso escuchó a la mamá de él preguntándose, ¿por qué la vida de los perros es más corta que la de los seres humanos? Pedro, el nene, dijo, yo sé por qué. Y su explicación me cambió mi forma de ver muchas cosas.

Él dijo, la gente viene al mundo para aprender a vivir una buena vida, cómo amar a los demás todo el tiempo y ser buena persona. Como los perros ya nacen sabiendo hacer todo eso, no tienen por qué vivir tanto tiempo como nosotros. Y la moraleja de la historia es, si un perro fuera tu maestro, aprenderías cosas como:

Cuando tus seres queridos lleguen a casa, siempre corre para saludarlos. Nunca dejes pasar la oportunidad para salir a pasear. Permitirte que la experiencia del aire fresco y del viento en la cara sea puro éxtasis. Toma siestas, descansa, estírate bien antes de levantarte. Corre, salta y jugá diariamente. Evita morder cuando con un solo gruñido sea suficiente. En un clima muy caliente toma mucha agua y acóstate abajo de la sombra de algún árbol. Cuando estés feliz baila moviendo todo tu cuerpo. Disfruta de las cosas simples, de una larga caminata. Nunca pretenda ser algo que no sos, sea auténtico. Si lo que querés está enterrado, búscalo persistentemente hasta encontrarlo y nunca olvides. Cuando alguien esté teniendo un mal día, quédate.

