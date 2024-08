Tiene 58 años y parece de 25: ¿cuál es su secreto?

Chuando no sería noticia si no fuera por su increíble aspecto juvenil, a pesar de tener 58 años. “¿Es este tipo un Dorian Gray de la vida real?”, se preguntó el New York Post en una publicación dedicada al nacido en Singapur.

Chuando Tan 4.jpg Chuando Tan no representa la edad que tiene: 58 años.

El influencer de 58 años reveló más secretos acerca de su llamativa apriencia: "Créeme, acostarse temprano vale la pena. Después de haber dormido bien, podrás hacer muchas más cosas que si hubieras trabajado de noche”. Pero todavía hay más.

El fotógrafo, conocido por sus abdominales de tabla de lavar y por no tener canas ni arrugas significativas, sostiene que cualquier persona, independientemente de su genética, puede mejorar significativamente su apariencia y salud siguiendo rutinas específicas.

Tan reconoce que la genética influyo en su cuerpo escultural, pero advierte que su camino hacia la salud y el acondicionamiento físico comenzó de manera tradicional a una edad temprana con el levantamiento de pesas a los 20 años. El influencer dice que el culturismo es el secreto de su apariencia juvenil, o como escribe en uno de sus libros, su “conservante”. Además, indica que otra de sus actividades favoritas es la natación. “Nadar, para mí, es algo muy feliz”, reconoció.

Chuando Tan asistió a la Escuela Primaria de Nanyang, una institución fundada en 1917. Su educación siguió en la Escuela Secundaria Pei Dao, otra institución con raíces chinas, donde completó su formación secundaria y obtuvo un diploma en diseño gráfico y fotografía.

Chuando Tan 2.jpg Chuando Tan es furor por su impresionante condición física.

Su carrera como modelo comenzó en los años 80. En la década siguiente probó suerte como cantante de pop, pero encontró su verdadera pasión en sacar fotos. Fundó un negocio de fotografía, ChuanDo & Frey, donde retrató a celebridades asiáticas de alto perfil, incluidas Rosamund Kwan y Shu Qi.

Y hay más: también fotografió la portada del álbum de Janet Jackson de 2008, Discipline. Y hasta fue protagonista de una película estrenada en 2020, "Precious is the night". Pero Chuando Tan se convirtió en una sensación en las redes sociales tanto que modeló para Louis Vuitton cuando se hicieron virales las fotos de su torso y cómo desafiaba sin quererloa su edad biológica.

“Soy muy tímido”, confiesa en uno de sus libros y agrega: “Cuando me enteré de que muchas personas me habían prestado atención y me habían likeado, mi corazón estaba, de hecho, aterrorizado”.

Lo cierto es que ahora Chuando Tan es furor por su impresionante condición física que, señala, se debe a una combinación de ejercicio moderado, una dieta equilibrada y ciertos hábitos saludables.

Los secretos de longevidad de Chuando Tan

Según dijo el fotógrafo en la revista Men’s Health, su rutina matutina incluye batidos de proteínas o avena, huevos, miel y aguacate o palta.

Pero remarca que los huevos no pueden faltar. Seis huevos poché, para ser más preciso. El modelo singapurense que desafía el proceso de envejecimiento también contó que come media docena de huevos a la mañana, y que en sus comidas varía entre pollo, verduras y pescados. Además, tiene una rutina de ejercicios de fuerza cuatro veces a la semana y destaca que otra clave es “dormirse temprano”.

Al igual que el desayuno, Tan resaltó la importancia de no saltarse ninguna comida principal. Y si bien evita los alimentos altamente procesados, no se priva de pequeños placeres como los postres, disfrutar de un helado, su dulce favorito. ¿Qué más? De vez en cuando, pollo frito. No hace dieta, pero intenta comer sano.

También dijo que mantiene una constante hidratación, evita el té y el café, y no consume alcohol, ni fuma. “Llevar una vida disciplinada es clave para mantenerme en forma”, recalcó.

“Eres lo que comes”, supo decir al medio más importante de Singapur, The Straits Time.“No te gustaría parecer una hamburguesa, ¿verdad? Prefiero parecer una pechuga de pollo flaca y malvada”, dijo en tono humorístico.

Chuando Tan 3.jpg Chuando Tan tiene apenas algunas arrugas, nada a tono con sus 58 años.

Tan además aseguró que un elemento clave para mantener su estilo de vida saludable es su actitud constantemente positiva. “La actitud mental desempeña un papel crucial a la hora de determinar el camino que uno debe seguir”.

Su régimen de ejercicio incluye entrenamientos con pesas durante 30 minutos y ejercicios cardiovasculares. ¿Por qué elige este tipo de ejercicio? Según contó el fotógrafo, porque optimiza el tiempo de entrenamiento, maximiza la quema de calorías, fortalece el corazón, mejora la coordinación entre diferentes músculos y contribuye al desarrollo de masa muscular.

En cuanto a su rutina de cuidado de la piel la definió como “sencilla”, ya que confesó que no usa muchos productos porque su piel es sensible. ¿Se somete a procedimientos? Según declaró, Chuando Tan probó una sola vez el bótox alrededor de los ojos. ¿El resultado? No le gustó, por eso no siguió con la práctica.

“Cuando llegue a los 60, por supuesto que seguiré haciendo lo que amo, pero me gustaría cuidar mi ser interior, mi salud mental y todo eso”, confesó. Es que Chuando Tan rechaza la idea de ser etiquetado permanentemente como joven. Por eso declaró: “No me gustan las etiquetas. Aunque estoy muy comprometido con la salud y el bienestar, no soy más que una persona común”.