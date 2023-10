"Sueño con una familia": Lucio tiene 15 años, su mamá lo abandonó y busca que lo adopten

“Mi mamá me decía ‘voy a cambiar’, ‘voy a cambiar’ y no lo hacía. Entonces, si no lo va a hacer listo, ya está. Va a haber una familia que sí me quiera. Sueño con una familia”, expresó con total madurez para sus 15 años en diálogo con Radio Sudamericana.

La primera entrada de Lucio a un hogar fue a sus seis años en el Tía Amanda. Después, lo llevaron al Domingo Savio donde estuvo hasta los 8 y regresó al año y nuevamente cuando cumplió 12. Desde allí lo pasaron al Hogar Miguel Magone de Corrientes, donde el adolescente se encuentra actualmente.