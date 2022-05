Thelma Fardin llevará su caso contra Juan Darthés a la ONU

"Vamos a presentarnos ante la ONU, en Ginebra, con la asociación de Estela de Carlotto, que se ocupa de que se cumplan los derechos del niño, para reclamar que se haga justicia, porque estamos hablando de la integridad sexual de una niña, porque en ese momento yo era una niña", relató.

thelma fardin2.jpg La actriz denunció a Darthés el 11 de diciembre de 2018 y desde entonces busca que se haga justicia.

La actriz denunció a Darthés el 11 de diciembre de 2018 y desde entonces busca que se haga justicia. Hace pocos días, se conoció que el juez que lleva la causa en Brasil, Alí Mazloum, aceptó un pedido de la defensa del actor que posterga la realización de las audiencias que faltan para terminar el juicio.

"La gran estrategia es que se juegue con los tiempos para que esto prescriba y que entonces no lleguemos a un final en el juicio. Resulta muy evidente que lo que hay es una intención de que esto se dilate, ganarme por cansancio, hacer que en el camino me quiebre, y que además la causa prescriba y él no tenga que cumplir esa condena", precisó la joven de 29 años.

"Yo creo que ningún juez se atrevería a decir que es inocente con la cantidad de pruebas presentadas. Están ganando tiempo, pero de ninguna manera se anuló el juicio", fundamentó la actriz.

darthes.jpg Fardín aseguró que la defensa busca que el juicio proscriba.

Y, por último, Thelma Fardín dijo: "A pesar de que la solución es hablar, ponerlo en palabras, lamentablemente me toca decir que el recorrido judicial es una tortura, es muy poco reparador. No lo es ni en la Argentina, ni en Brasil, donde me toca atravesar el proceso judicial porque él se profugó a ese país".