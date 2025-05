Testimonios del más allá: La última nota

Zacarías tenía un deseo que no podía cumplirse, porque no tenía la potencialidad de hacerse cierto. Quería tocar la guitarra como ninguno antes lo hubiera hecho, que sus acordes conciliaran o enemistaran las emociones, que una vez que sus dedos alumbraran notas, nadie pudiese olvidar su imagen y su nombre. Era un sueño desmedido, porque no sólo no sabía nada de música, sino que incluso sus manos parecían demasiado nudosas y torpes como para aprender las sutiles técnicas de la armonía.

Pero la obstinada obsesión de este hombre encontraría el modo de cumplir sus anhelos, aunque en ello se le fuese la vida.