Test de psicología: qué significa la forma en que una persona se dibuja a sí misma

En el campo de la psicología, los test proyectivos basados en dibujos ofrecen una ventana directa al mundo interior de las personas.

Persona dibujando Este test es una herramienta muy utilizada en numerosos ámbitos de la psicología como en la clínica, laboral y educacional.

Uno de los más reveladores es el test del autorretrato, donde se le pide al paciente que se dibuje a sí mismo. Aunque parezca simple, la manera en que una persona se representa en el papel puede dar pistas muy valiosas sobre su autoimagen, estado emocional, confianza, e incluso sus conflictos inconscientes.

Estas son algunas consideraciones:

El tamaño de la figura

Este aspecto indica la autoestima y seguridad. Si la figura es grande suele relacionarse con una alta autoestima o necesidad de destacarse. Si es el caso, contrario puede indicar inseguridad, sentimientos de inferioridad o retraimiento emocional.

En cambio, si la figura es desproporcionada, refleja posibles conflictos internos, autoimagen distorsionada o deseos reprimidos.

Persona dibujándose a sí mismo Esta técnica busca interpretar aspectos de la personalidad, a partir de algo que dibujamos

Algunos detalles del cuerpo

Si en el dibujo la cabeza es grande, quiere decir que hay un pensamiento dominante o preocupación excesiva. Si las manos son exageradas o están escondidas, escondidas señalan una clara agresividad o temor al contacto.

En cambio, si la persona no dibuja ni las manos ni los pies, puede sugerir sentimientos de incapacidad, bloqueo emocional o evasión de la realidad. Por otro lado, si los ojos muy marcados o ausentes implica algo de desconfianza o deseo de no ser visto.

Ropa y accesorios

Este dibujo revela como me veo y el cómo me ven los demás. Si se le dibuja ropa hay una necesidad de mostrar una imagen cuidada, posible búsqueda de aprobación. Si no la hay, esa persona tiene una conexión con la vulnerabilidad.

Además, si se dibuja así mismo accesorios como sombreros, anteojos, joyas suelen estar ligados a aspectos de la personalidad que la persona desea resaltar o proteger.

Posición en la hoja

Persona dibujándose a sí mismo (1) Dibujarse a sí mismo es uno de los ejemplos que analiza la psicología

Este aspecto demuestra nuestra orientación al mundo. Si la figura es centrada, la persona es equilibrada, con buena percepción de sí misma. Si la figura se encuentra en el borde inferior hay una sensación de poca valía o de estar “fuera del lugar”.

Si el dibujo se encuentra hacia la izquierda es alguien que se refugia en el pasado. Si es para el otro lado, hay una proyección hacia el futuro, iniciativa.

Expresión facial

Este aspecto es un claro ejemplo de las emociones visibles, si se dibuja sonriendo indica bienestar emocional o deseo de mostrarse estable. Si la cara no tiene rasgos, indican emociones reprimidas, tristeza, posible depresión.

El autorretrato psicológico es más que un simple dibujo, más bien es una proyección del yo interno. Este test ayuda a los profesionales a entender cómo se percibe la persona a sí misma, qué emociones están en juego y cuáles son sus mecanismos de defensa.