Test de psicología: ¿Eres una persona más apasionada y enamoradiza que el promedio?

Cuando conoces a alguien que te atrae, ¿sientes mariposas en el estómago casi de inmediato?

a) Siempre

b) A veces

c) Rara vez

¿Tiendes a idealizar a las personas que te gustan en las primeras etapas de una relación?

a) Sí, con frecuencia

b) Depende de la persona

c) No, suelo ser más racional

¿Te has enamorado rápidamente en más de una ocasión?

a) Sí, me ha pasado varias veces

b) Algunas veces

c) No, me tomo mi tiempo

¿Consideras que vives el amor con intensidad y entrega total?

a) Sí, me dejo llevar completamente

b) A veces, depende de la situación

c) No, siempre mantengo el control

¿Sientes que te afectan demasiado las rupturas amorosas o los conflictos de pareja?

a) Sí, me afectan profundamente

b) Me afectan, pero puedo manejarlos

c) No, suelo recuperarme rápido

¿Crees en el amor a primera vista?

a) Totalmente

b) Me ha pasado, pero no siempre

c) No, el amor se construye con el tiempo

Test de psicología ¿Son una persona más apasionada y enamoradiza que el promedio (2).jpg

Resultados del test de psicología