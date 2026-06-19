Terror en la playa: escalofriante descubrimiento de 21 pies humanos escondía una verdad impensada

La psicosis colectiva no tardó en instalarse y la hipótesis de un asesino serial que arrojaba a sus víctimas al océano se convirtió en la teoría principal de la comunidad. Sin embargo, el descubrimiento no se trataba de esto.

Para resolver el enigma de los pies en la playa, el Servicio Forense de Canadá inició una exhaustiva investigación científica. Las pruebas de ADN revelaron un dato clave que descartó de inmediato la existencia de un criminal en serie: los restos pertenecían a personas diferentes que habían desaparecido en épocas distintas.

En su mayoría, se trataba de víctimas de accidentes marítimos o personas que habían decidido quitarse la vida saltando desde puentes locales.

Pero la pregunta era por qué aparecían siempre estas extremidades y con el calzado puesto. La respuesta detrás de este impactante descubrimiento combinó la descomposición natural con la evolución de la industria textil.

El rol de las zapatillas modernas en este descubrimiento

Cuando un cuerpo permanece sumergido en el agua, los animales carroñeros marinos, como cangrejos y crustáceos, se alimentan de los tejidos blandos. Dado que la articulación del tobillo está formada por ligamentos relativamente débiles, los animales logran separar el pie del resto del cuerpo.

Pero el factor principal del descubrimiento es el avance del diseño del calzado moderno. A partir de los años 2000, las marcas comenzaron a fabricar zapatillas con materiales sintéticos mucho más ligeros, incluyendo espumas de alta flotabilidad y cámaras de aire.

Mientras que el resto del cuerpo de las víctimas se hundía en las profundidades del océano, estas zapatillas funcionaron como pequeños salvavidas individuales para los pies que estaban en su interior.