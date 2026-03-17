Tenía los órganos destrozados, visitó a la Virgen de Lourdes y los médicos quedaron mudos

Tal era su enfermedad que le extirparon parte del útero y del páncreas; sus órganos estaban, literalmente, marcados por la enfermedad y las cirugías constantes.

danila castelli, milagro La curación de Danila fue "total, duradera y científicamente inexplicable".

En 1989, Danila ya no podía más. Su esposo, un médico ginecólogo que en aquel entonces observaba el caso con escepticismo profesional, decidió que el último viaje de su esposa no sería a una clínica, sino a un lugar de fe. Lo cierto es qe fue lo mejor que pudo hacer.

Ella, debilitada y sintiendo que el final estaba cerca, solo quería pedirle a la Virgen de Lourdes la fuerza para morir en paz. Sin embargo, todo cambiaría.

El momento en el que todo cambió

El 4 de mayo de 1989, Danila entró en las piscinas del santuario. Lo que ocurrió en ese instante es algo que la ciencia, tras décadas de estudio, no ha podido explicar mediante leyes físicas.

Al salir del agua, la mujer sintió un alivio profundo y una vitalidad que había olvidado. Su esposo, al verla salir, tuvo una certeza inmediata: todo había pasado.

El caso de Danila Castelli fue sometido al escrutinio del Bureau Médical de Lourdes, un panel compuesto por más de 100 médicos y expertos internacionales. Durante más de 20 años, se analizaron sus órganos, su historial clínico y su evolución. En 2010, la conclusión fue unánime: la curación de Danila fue "total, duradera y científicamente inexplicable".