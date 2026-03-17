La historia de la medicina está llena de casos inexplicables, pero pocos han sido tan rigurosamente analizados como el de Danila Castelli. Esta mujer italiana, madre de cuatro hijos, protagonizó lo que hoy se conoce como el milagro número 69 de la Virgen de Lourdes.
Tenía los órganos destrozados, visitó a la Virgen de Lourdes y los médicos quedaron mudos
Ella, debilitada y sintiendo que el final estaba cerca, solo quería pedirle a la Virgen de Lourdes la fuerza para morir en paz. Sin embargo, todo cambiaría
Este relato no solo habla de sanación física, sino de los milagros que ocurren en el corazón de una familia que estaba destruida por el dolor.
Danila Castelli, la mujer que se curó gracias a la Virgen de Lourdes
La pesadilla de Danila comenzó en 1980. Lo que parecía ser una hipertensión común derivó en una enfermedad devastadora: tumores que generaban crisis neuro-comportamentales y una presión arterial fuera de control. Durante casi una década, su cuerpo fue sometido a intervenciones agresivas.
Tal era su enfermedad que le extirparon parte del útero y del páncreas; sus órganos estaban, literalmente, marcados por la enfermedad y las cirugías constantes.
En 1989, Danila ya no podía más. Su esposo, un médico ginecólogo que en aquel entonces observaba el caso con escepticismo profesional, decidió que el último viaje de su esposa no sería a una clínica, sino a un lugar de fe. Lo cierto es qe fue lo mejor que pudo hacer.
Ella, debilitada y sintiendo que el final estaba cerca, solo quería pedirle a la Virgen de Lourdes la fuerza para morir en paz. Sin embargo, todo cambiaría.
El momento en el que todo cambió
El 4 de mayo de 1989, Danila entró en las piscinas del santuario. Lo que ocurrió en ese instante es algo que la ciencia, tras décadas de estudio, no ha podido explicar mediante leyes físicas.
Al salir del agua, la mujer sintió un alivio profundo y una vitalidad que había olvidado. Su esposo, al verla salir, tuvo una certeza inmediata: todo había pasado.
El caso de Danila Castelli fue sometido al escrutinio del Bureau Médical de Lourdes, un panel compuesto por más de 100 médicos y expertos internacionales. Durante más de 20 años, se analizaron sus órganos, su historial clínico y su evolución. En 2010, la conclusión fue unánime: la curación de Danila fue "total, duradera y científicamente inexplicable".