Temporal en todo el país: tormentas con granizo llegan a todo el país

Alerta por fuertes tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por la llegada de fuertes tormentas en las provincias de Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

mapa_alertas - 2026-01-08T080949.450

El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, que pueden ser superados en forma puntual.