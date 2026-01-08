Temporal en todo el país: tormentas con granizo llegan a todo el país

Un temporal llega al país y miles de personas se ven afectadas por la llegada de fuertes tormentas en una gran cantidad de provincias. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja en varias provincias y otras se encuentran en alerta amarilla. A continuación te contaremos todos los detalles cada tipo de alerta.
Alerta por fuertes tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por la llegada de fuertes tormentas en las provincias de Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Las provincias en alerta amarilla son Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, Salta y Tucumán. El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Recomendaciones
El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas que se deben tomar para cuidarse de las fuertes tormentas
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Evitá circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.