Fiel a su estilo festivo, y para romper con la solemnidad de la situación, disparó: "Fue muy raro ver a todos con barbijo, era obligación, parecían todos asaltantes (risas)".

"Al final la gente estuvo muy emocionada, aplaudió de pie, y yo me emocioné mucho. Los lagrimones se me corrieron, y espero que siga así y no pase como en Europa, donde volvieron a cerrar todo. La gente se desmadra y hace cualquier cosa, cree que terminó esta peste, y en realidad no se sabe cuándo terminará", reflexionó Suárez.

Una vida de lágrimas y risas

"La obra Lágrimas y Risas la escribí yo hace mucho, es algo autobiográfico, y la presenté en el teatro Mendoza hace como 15 años y donde hablo del exilio con mucho humor, además de mi trayectoria, mezclando tragedia con comedia", dijo Ernesto, para agregar: "Es un trabajo muy lindo que he hecho a lo largo de toda América ya, y hasta en España. No sé porqué eligieron mi obra para la reapertura. Tal vez sea porque se llama Lágrimas y Risas, y es así cómo estamos, encima ahora que se nos murió el Diego. Otra vez a llorar".

Las lágrimas por Maradona

El tema estaba flotando en el ambiente, como un manto triste, y durante la entrevista, no podía faltar la contracara a la felicidad por la reapertura del teatro, el duelo por la muerte del ídolo del fútbol mundial, Diego Maradona, y el Flaco lo tiró en la mesa con naturalidad, como todo lo que hace. "Lo sentí mucho a lo de Maradona, como futbolero, ya que yo jugué al fútbol hasta los 70 años, y me encanta. El Diego me parece fue el mejor que hemos tenido, en muchos sentidos. Ahí estoy leyendo cosas que le mandan del todo el mundo; de Cuba, Venezuela, España. Vi un programa español sobre él de una hora y media", comentó asombrado.

También Suárez destacó un de los rasgos más sobresalientes de la figura, más allá del ámbito futbolístico: "Maradona, con la fama que tenía, fue capaz de plantarse y decir cuatro verdades, y no como otros que fueron obsecuentes con el poder. Nunca se olvidó de su origen", dijo con respeto.

Vuelve en diciembre y con una primicia

Ya pensando en lo que vendrá, el querido artista mendocino habló de la magia que tiene la expresión artística que es parte de su vida, o tal vez "su vida". "El teatro es algo hermoso, y hay mucha gente que ama el teatro. No es como el cine, donde uno está sentado y las cosas pasan. En el teatro cada noche es distinta, porque el actor sale siempre con una distinta carga emocional. Hay gente que llega a ver 4 o 5 veces la misma obra si le gustó", comentó el autor, actor y docente.

Para aquellos que no pudieron acompañarlo en el Independencia, les hizo una invitación y tiró una primicia: "Vuelvo a actuar el 5 de diciembre en el teatro Mendoza, donde voy a hacer otra obra. Se llama Asilo VIP, donde debuto como cantor de tangos", disparó, para continuar con más detalles: "Ahí voy a cantar acompañado por un guitarrista muy bueno que se llama Marcelo Sánchez".

"Asilo VIP es una tomada de pelo a lo que son los asilos del Estado, donde se han muerto todos y quedo yo sólo. Es una obra mía", indicó el Maestro Suárez, para concluir.