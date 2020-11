El Flaco Suárez reabre las puertas del Teatro Independencia

El Flaco Suárez dialogó con Diario UNO y contó cómo está viviendo esta situación, este regreso y además contó que está escribiendo un libro que repasa su obra y trabajo en el teatro. "Siento una gran emoción y un gran orgullo. Será con poca gente en el teatro, pero lo importante es que se reabran los espacios", comenzó diciendo Ernesto Suárez.

¿Cómo has transitado la cuarentena?

Por supuesto que estoy angustiado como todos, pero también estoy pensando y preparando un libro que me han pedido del INT sobre mi forma de laburar. Lo estoy escribiendo con mi grupo De Sol a Sol y me ayuda una pedagoga. Estoy metido en eso y ahora estoy contento de que se abran los teatros aunque también tengo un poco de miedo que pase como en Europa y haya un brote más fuerte. Me he cuidado bastante y por suerte no me ha pasado.

¿De qué se trata el libro?

Voy a contar mi metodología, mi forma de laburar, cómo ha ido cambiando la forma de hacer teatro, es bien horizontal. Me fui haciendo académicamente, me fui formando solo. Cuando me fui al exilio trabajé en Ecuador, México, tomé clases en España, en Cuba. La idea es contar todo, cómo me he ido formando y cómo he trasladado esa formación a toda la gente que ha trabajado y estudiado conmigo. Soy un referente en cuanto a la cantidad de gente que va a ver mi espectáculo en toda la Argentina y eso es un fenómeno porque hago teatro popular.

¿Y cómo fueron estos 8 meses sin escenario?

Difíciles. Este año tengo ganas de presentarme porque no sé cuánto voy a durar, ya tengo 80 pirulos. Ganas es lo que me sobra por eso ahora me presento con esta obra. Me pidieron que sea "Lágrimas y risas" porque hablo de mi formación, de mi vida. También tiene que ver con lo que voy a contar en el libro, cómo me fue empujando la vida al teatro popular.

¿Habías estado alguna vez tanto tiempo fuera de los escenarios?

Cuando llegué a Perú en el exilio me había pasado de estar 8 meses sin subir a un escenario, pero después no he parado más. Llevo como 17 años trabajando todos los viernes y sábado. Dando clases y dirigiendo. Es muy traumático por lo económico. He estado aguantando el chubasco como mucha gente. Yo tengo la suerte que tengo una casa, tengo una situación buena, no la he pasado mal económicamente, pero he visto el dolor de muchas chicas y muchos chicos. Es la entrada económica que tienen, es muy difícil para un gobierno a nivel nacional cubrir tantos grupos que hay que trabajar en esto. Muchos alumnos míos han tenido que volver a la casa de sus padres.

¿Fue suficiente la ayuda de parte del gobierno?

La ayuda no puede cubrir a tanta gente que hace teatro. Es mucha la gente que anda pidiendo, persiguiendo una ayudita. La está dando a medida que pueden, pero no dan abasto. Sería bueno hacer teatro al aire libre. Es inimaginable por lo que pasamos, no nos podemos juntar y nosotros vivimos del publico. Me solidarizo con todos los que estamos ahí desesperados porque entre un poco de plata. Espero que los teatro grandes de la provincia puedan abrir para que los chicos puedan trabajar.

