Colgadísimas vuelve a la Nave Cultural con "Docentes al palo" su desopilante retrato del mundo escolar

A través de una propuesta que combina actuación, música y cuadros humorísticos, las protagonistas convierten el universo educativo en un verdadero paso de comedia. La obra aborda con ironía y complicidad las situaciones cotidianas que atraviesan docentes, estudiantes y familias: desde las reuniones interminables y el fenómeno del "docente taxi", hasta los mitos escolares y los múltiples roles que demanda el aula hoy en día.

Con casi dos décadas de trayectoria ininterrumpida, Colgadísimas se ha consolidado como uno de los ensambles más potentes de la escena local. El dúo, que en 2026 celebrará sus 20 años de trabajo, destaca por la creación integral de sus espectáculos, encargándose de la escritura, dirección e interpretación de textos que logran una conexión inmediata y genuina con el público mendocino.