El reconocido dúo humorístico integrado por Melly Onofri y Silvia Saboini regresa a las tablas con su exitoso espectáculo “Docentes al palo (más manijas que nunca)”. La función del elenco Colgadísmias será este sábado 21 de marzo, a las 21:30, en la Sala 2 de la Nave Cultural (Las Cubas 201, Ciudad). Las entradas se consiguen a $15.000 en EntradaWeb o en la sala antes del espectáculo.
Colgadísimas vuelve a la Nave Cultural con "Docentes al palo" su desopilante retrato del mundo escolar
La dupla vuelve con su clásica comedia sobre el mundo docente, pero "más manijas que nunca". Promesas de risa y buena onda para el finde
A través de una propuesta que combina actuación, música y cuadros humorísticos, las protagonistas convierten el universo educativo en un verdadero paso de comedia. La obra aborda con ironía y complicidad las situaciones cotidianas que atraviesan docentes, estudiantes y familias: desde las reuniones interminables y el fenómeno del "docente taxi", hasta los mitos escolares y los múltiples roles que demanda el aula hoy en día.
Con casi dos décadas de trayectoria ininterrumpida, Colgadísimas se ha consolidado como uno de los ensambles más potentes de la escena local. El dúo, que en 2026 celebrará sus 20 años de trabajo, destaca por la creación integral de sus espectáculos, encargándose de la escritura, dirección e interpretación de textos que logran una conexión inmediata y genuina con el público mendocino.
Lejos de los estereotipos, la obra invita a reírse de la experiencia compartida de la escuela, ofreciendo una mirada respetuosa pero cargada de situaciones desopilantes. La producción está a cargo de la Lic. Paula Ledaca y cuenta con la asistencia técnica de Verónica Scerra, bajo la dirección del propio elenco.