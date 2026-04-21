Este martes se cumple un año del fallecimiento del papa Francisco, una figura que dejó una huella profunda en la Argentina y en el mundo por su mensaje de cercanía, justicia social y vocación de encuentro. En Maipú, ese legado no solo se recuerda: se expresa cotidianamente en un espacio que se ha convertido en símbolo de comunidad y pertenencia.
Teatro Griego Papa Francisco: el espacio que une a los maipucinos
A un año de la muerte del papa Francisco, el espacio ubicado en el Parque Metropolitano Sur se consolida como símbolo de encuentro, identidad y vida comunitaria
Ubicado en el Parque Metropolitano Sur, el Teatro Griego Papa Francisco se consolidó en los últimos años como uno de los principales puntos de reunión del departamento. Allí, miles de vecinos de Maipú y de distintos puntos de Mendoza han compartido experiencias culturales, artísticas, productivas y recreativas, en una dinámica que refleja el espíritu promovido por el Sumo Pontífice a lo largo de su vida.
La designación de su nombre no fue casual. Mediante la Ordenanza N.º 7676, el Concejo Deliberante de Maipú formalizó el homenaje al primer papa argentino y latinoamericano, resaltando valores que atraviesan su legado: austeridad, solidaridad, compromiso con los más necesitados y construcción de la paz. En esa misma línea, el intendente Matías Stevanato impulsó la iniciativa como una forma de proyectar esos principios en un ámbito concreto, accesible y vivo para la comunidad.
Formar parte de la identidad local
Desde su inauguración, el teatro ha sido escenario de eventos que forman parte de la identidad local. El Festival del Malbec y del Olivo, el multitudinario Rock con Vos y el tradicional Festival del Vacío a la Llama son algunas de las propuestas que han convocado a miles de personas, fortaleciendo el entramado social y cultural del departamento. A ellas se suman celebraciones profundamente arraigadas, como el Día del Niño, la caravana de Reyes Magos y diversos encuentros religiosos y culturales que promueven la participación familiar.
También en momentos de recogimiento, el espacio ha demostrado su capacidad de convocar y unir. Actividades como el Pesebre Viviente, con bendiciones y celebraciones compartidas, reflejan el sentido de convivencia que define tanto al lugar como al legado que lo inspira.
A un año de su partida, el nombre de Francisco sigue convocando a los maipucinos en un ámbito que trasciende lo físico. El Teatro Griego no es solo una obra de infraestructura: es un símbolo de identidad, un punto de encuentro y una expresión concreta de los valores que cohesionan a la comunidad.
En Maipú, el legado de Francisco no es una memoria estática: es encuentro, cultura y comunidad en movimiento.