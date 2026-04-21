Teatro Griego Papa Francisco: el espacio que une a los maipucinos

Teatro Griego Papa Francisco Maipú 2 El Concejo Deliberante de Maipú aprobó la designación del Teatro Griego del Parque Metropolitano Sur con el nombre “Teatro Griego Papa Francisco”.

Formar parte de la identidad local

Desde su inauguración, el teatro ha sido escenario de eventos que forman parte de la identidad local. El Festival del Malbec y del Olivo, el multitudinario Rock con Vos y el tradicional Festival del Vacío a la Llama son algunas de las propuestas que han convocado a miles de personas, fortaleciendo el entramado social y cultural del departamento. A ellas se suman celebraciones profundamente arraigadas, como el Día del Niño, la caravana de Reyes Magos y diversos encuentros religiosos y culturales que promueven la participación familiar.

También en momentos de recogimiento, el espacio ha demostrado su capacidad de convocar y unir. Actividades como el Pesebre Viviente, con bendiciones y celebraciones compartidas, reflejan el sentido de convivencia que define tanto al lugar como al legado que lo inspira.

A un año de su partida, el nombre de Francisco sigue convocando a los maipucinos en un ámbito que trasciende lo físico. El Teatro Griego no es solo una obra de infraestructura: es un símbolo de identidad, un punto de encuentro y una expresión concreta de los valores que cohesionan a la comunidad.

En Maipú, el legado de Francisco no es una memoria estática: es encuentro, cultura y comunidad en movimiento.